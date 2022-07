Az elektromobilitás erőteljes térhódításával párhuzamosan a belső égésű motorok szerepe – különösen a dízelmotoroké – folyamatosan csökken. Ezzel szemben meglepő fordulat, hogy nem sokkal a CX-60 PHEV bemutatása után a Mazda egy új dízel hajtáslánc bevezetését erősítette meg, amit ugyancsak ebbe a típusba építenek be.

Az e-Skyactiv D érkezésével a japán márka elsősorban azoknak szeretne kedvezni, akik hosszú távon vagy nagyobb vontatmányt húzva autóznak – olvasható a márka, a Vezessnek is eljuttatott, keddi közleményében. A 3,3 literes, soros hathengeres erőforrás a Mazda szerint amellett, hogy erős, tiszta és hatékony, „ultraalacsony” a károsanyag-kibocsátása. Mindez a számok nyelvére fordítva: a kombinált WLTP-átlagfogyasztás 4,9-5,3 liter/100 km, kilométerenként pedig 127-137 g-nyi káros anyagot bocsát ki.

Hosszú távon tervez új dízelmotorjával a Mazda, melyet kétféle teljesítményszinttel is kínál: a hátsókerék-hajtású változat 200 lóerős, az erősebb, de összkerékhajtású (Mazda i-Activ AWD) verzió pedig 254 lóerőt ígér – forgatónyomatékuk az 550 Nm-t is elérheti. A nagy nyomatékleadás révén – a CX-60 esetében – 2,5 tonnányi vontatmányt is elhúz, az egyszerű felépítésnek köszönhetően ráadásul nem is nehezebb a korábbi, 2,2 literes Skyactiv D dízelmotornál.

A hosszirányban beépített, közös nyomócsöves, elektromos és közvetlen befecskendezéses hajtás 3283 cm3-es lökettérfogatát a Mazda mérnökei optimalizálták a „megfelelő méretezés” elvét követve, hogy ezáltal javuljon az üzemanyag-, illetve az energiahatékonyság.

Ebben kulcsszerepet játszik az új, 48 V-os M Hybrid rendszeren kívül az újonnan kifejlesztett, innovatívként beharangozott égési technológia, aminek a neve DCPCI (elosztásvezérelt, részlegesen előkevert kompressziós gyújtás). A metódus a károsanyag-kibocsátás és az üzemanyag-fogyasztás mellett a motor hatásfokának javítását célozza, 40% feletti hőhatékonyságot elérve.

A Mazda közleménye szerint a technológia lényegesen növeli a CX-60 hatótávolságát, méghozzá úgy, hogy az nem megy a teljesítmény rovására. A 254 lóerős motorral 7,4 másodperc alatt gyorsul 0-ról 100-ra, a maximális sebessége pedig 219 km/óra.

Várhatóan 2023 januárjában kerül forgalomba az új, dízelüzemű Mazda CX-60, ami Magyarországon már most előrendelhető, 14 549 900 forintos alapártól.

A későbbiekben ráadásul tovább bővül a belső égésű motorok palettája a Mazdánál: az e-Skyactiv D és az e-Skyactiv PHEV mellett egy sorhatos, 3,0 literes e-Skyactiv benzinmotorral lesz gazdagabb a kínálat. A CX-60 nagyobbik változata, a három üléssoros CX-80 pedig jövőre mutatkozik be.

Ami pedig a márka hosszabb távú terveit illeti, 2025-ig öt új, részben vagy egészben elektromos modell bemutatása várható, mielőtt debütálna a Skyactiv méretezhető EV-padlólemez. A Mazda szempontjából az jelenti majd az igazi áttörést, hiszen valamennyi villanyautóját közös platformra építheti. 2050-re szeretne teljesen karbonsemlegessé válni a gyártó, melyhez a CX-60-nal „újabb fontos lépést” tett meg.