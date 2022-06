Szokatlan akciót hirdetett a GreenGo: a carsharing szolgáltató mostantól 50 százalékos kedvezményt biztosít azoknak a felhasználóinak, akik segítséget nyújtanak abban, hogy az autóflotta hosszabb ideig várakozó autói visszakerüljenek a kölcsönzési körforgásba.

Általános tapasztalat, hogy a hazai közösségi közlekedésben résztvevő szereplők járműparkjának egy része a kevésbé forgalmas területeken kihasználatlan marad – miközben a frekventáltabb területeken gyakori túljelentkezés alakul ki a szabad járművekre.

Legegyszerűbb és legkézenfekvőbb megoldás, amikor a szolgáltatók egy erre szakosodott logisztikai céggel szállíttatják át a hosszabb ideje ugyanott álló autókat az olyan területekre, ahol nagyobb eséllyel kerülnek újbóli kölcsönzésre. A GreenGo mostantól saját közösségének tagjai számára is lehetővé teszi, hogy ők is bejelentkezhessenek erre a feladatra, azaz a meglévő logisztikai partner mellett ők is szerepet vállalhassanak a kihasználatlanabb gépjárművek átmozgatására – 50 százalékos kedvezményért cserébe.

Vagyis ha valaki egy kevésbé forgalmas területről amúgy is – például – a belváros felé menne, egy régóta kihasználatlan autóval féláron tud greengózni, amivel ő és a szolgáltató is jól jár.