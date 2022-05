Hamarosan kifut a jelenlegi Mercedes E-osztály, azaz a W213-as széria, és ezzel egy korszak zárul le nem csak az anyacég, de az AMG történetében is. A következő generációba ugyanis egyáltalán nem biztos, hogy nyolchengeres blokkot szerel be az AMG: lám, már a vadonatúj SL-be is beférkőzött a soros négyhengeres, lágy hibrid M139-es erőforrás – igaz, a V8-as turbó mellett, nem pedig helyette.

Az E-osztály azonban nem luxusroadster, jobban oda kell figyelni nem csak a költségekre, de a károsanyag-kibocsátásra is. Ezért, bár hivatalosan még nem erősítették meg, minden jel arra mutat, hogy a kifutó szériával a nyolchengeres sportmodellek is távoznak az E-osztályból.

Akiben ez feloldhatatlan konfliktust okoz, az vásároljon egyet az E 63 S 4MATIC+ Final Edition (azaz végső kiadás) szériából. A 612 lóerős, négyliteres V8-assal szerelt, összkerékhajtású szedán, illetve kombi ráadásul olyan exkluzív stíluselemeket is kínál, mint a magas fényű fekete, lakkozott, kovácsolt könnyűfém keréktárcsák, a matt sötétszürke fényezés, a küszöb matricázása, vagy a C oszlopon elhelyezett logó.

A külső dizájnt fényes fekete aerodinamikai és dekorelemek dobják fel, a környezeti megvilágítás az ajtók nyitásakor az AMG logóját vetíti a talajra.

Az utastérben egyedi (sárgával varrott szürke/fekete) kárpitozású sportülések, valamint sorszámozott plakett várja a vezetőt. A kormánykerék bőr helyett szintetikus borítást kapott, de a sárga öltések erről sem hiányoznak.