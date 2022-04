Felső kategóriás modell nem gyártunk soros négyhengeres motorral, sportautót meg végképp nem. Ezt az alaptételt hagyta figyelmen kívül az AMG, amikor megépítették az új generációs Mercedes SL belépő sportverzióját. A Mercedes-AMG SL 43 kétliterese azonban 381 lóerőről indít, amihez bizonyos menethelyzetekben további 14-et tud rátenni – padlógázon tehát akár 395 lóerő áll a vezető rendelkezésére.

Forma-1 technológiát visz utcára a Mercedes Forma-1 technológiát visz utcára a Mercedes 1 /12 Mercedes-AMG SL 43 Roadster, 2022 Mercedes-AMG SL 43 Roadster, 2022 Fotó megosztása: 2 /12 Mercedes-AMG SL 43 Roadster, 2022Mercedes-AMG SL 43 Roadster, 2022 Fotó megosztása: 3 /12 Mercedes-AMG SL 43 Roadster, 2022Mercedes-AMG SL 43 Roadster, 2022 Fotó megosztása: 4 /12 Mercedes-AMG SL 43 Roadster, 2022 Mercedes-AMG SL 43 Roadster, 2022 Fotó megosztása: 5 /12 Mercedes-AMG SL 43 Roadster, 2022 Mercedes-AMG SL 43 Roadster, 2022 Fotó megosztása: 6 /12 Mercedes-AMG SL 43 Roadster, 2022Mercedes-AMG SL 43 Roadster, 2022 Fotó megosztása: 7 /12 Mercedes-AMG SL 43 Roadster, 2022 Mercedes-AMG SL 43 Roadster, 2022 Fotó megosztása: 8 /12 Mercedes-AMG SL 43 Roadster, 2022Mercedes-AMG SL 43 Roadster, 2022 Fotó megosztása: 9 /12 Mercedes-AMG SL 43 Roadster, 2022Mercedes-AMG SL 43 Roadster, 2022 Fotó megosztása: 10 /12 Mercedes-AMG SL 43 Roadster, 2022Mercedes-AMG SL 43 Roadster, 2022 Fotó megosztása: 11 /12 Mercedes-AMG SL 43 Roadster, 2022Mercedes-AMG SL 43 Roadster, 2022 Fotó megosztása: 12 /12 Mercedes-AMG SL 43 Roadster, 2022Mercedes-AMG SL 43 Roadster, 2022 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

A rendszer titka a Forma-1-ből átvett elektromos turbófeltöltő, amelyhez hasonlót sorozatgyártású autóban eddig soha nem alkalmaztak. Az elektromos turbót ugyanaz a 48V-os hálózat működteti, ami a mild hibrid indítómotor-generátort is – ez utóbbi biztosítja egyébként azt a fent említett extra 14 lóerőt. Ugyanez a villanymotor egyenletes, nagy sebességű haladáskor képes a benzinmotor nélkül fenntartani a jármű mozgását („vitorlázás”), valamint természetesen lassításkor és fékezéskor visszatáplál a 48V-os akkumulátorba.

Ennél is izgalmasabb az elektromos turbó mindössze 4 cm átmérőjű villanymotorja, amelyet közvetlenül a turbinakereket és a sűrítőkereket összekötő tengelybe építették be. A kombinált hajtású (villanymotor / kipufogógáz) turbófeltöltő így kis és nagy fordulatszámon egyaránt optimálisan üzemel, illetve késlekedés nélkül reagál a gázparancsra. Sőt: a villanymotorral akkor is fenntartható a töltőnyomás, ha a vezető elveszi a gázt vagy a fékre lép, így ismételt gázadáskor azonnal jelentkezik a gyorsulás.

A 170 000/perc fordulatszámon üzemelő turbót, a villanymotort, valamint az utóbbit vezérlő elektronikát a belső égésű motor hűtőkörére kötötték rá, így tartós használat esetén sem melegszik túl.

Az M139-es kódjelű motor másik különlegessége, hogy ezúttal nem keresztben, hanem hosszában építették be. A hátsó kerekekhez az AMG Speedshift MCT 9G sebességváltón keresztül jut el a nyomaték: ez egy többkuplungos egység, amelyben nincs nyomatékváltó, helyette olajfürdős indítókuplung segíti az elindulást álló helyzetből. A rendszer gyorsan kapcsol, egyszerre több fokozatot is képes visszaváltani, Sport és Sport+ üzemmódban pedig gázfröccsel segíti a váltásokat. Rajtautomatika funkciót is kapott az egység.

A motor és a sebességváltó összjátékának köszönhetően az SL 43 álló helyzetből 4,9 másodperc alatt gyorsul 100 km/órára, elektronikusan korlátozott végsebessége 275 km/óra. Ehhez viszonylag kedvező üzemanyag-fogyasztás (9,4-8,9 l/100 km) és CO2-kibocsátás (214-201 g/km) társul.

A speciális hajtáslánctól eltekintve az AMG SL 43 ugyanazokat a megoldásokat alkalmazza és ugyanazokat a szolgáltatásokat nyújtja, mint nagyobb, V8-as testvérei.

A vázszerkezet alapvetően egy alumínium térváz, amelyet magnézium, acél és kompozit elemek egészítenek ki. Ez az intelligens architektúra lehetővé tette a 2+2 üléskialakítást (hátul ugyan csupán 150 centis testmagasságig ajánlják az utazást, viszont kiválóan alkalmas extra csomagok elhelyezésére), továbbá az elődmodellnél 18%-kal kedvezőbb torziós szilárdságot eredményezett. A nyers vázszerkezet mindössze 270 kilót nyom.

A bámészkodó átlagember számára mindegy, hogy mekkora motor van az SL orrában, de aki értő szemmel nézi, felismerheti a belépő modellt. Mások például az első és hátsó kötények, a kipufogóvégek szögletes helyett kerek kialakításúak. A keréktárcsák alapkivitelben 19 colosak, de a V8-as nagyobb modellek 20 és 21 colos felnijei is rendelhetők.

A 20 colos kerekek műanyag küllőbetétei már a fejlett aerodinamikai csomag részét képezik. Az orr felső légbevezető nyílása mögött állítható lamella zárja el vagy nyitja meg a hűtőlevegő útját. Szintén aktív aerodinamikai elem a hátsó légterelő, amely 80 km/óra felett öt különböző pozícióban állítható, attól függően, hogy a felhajtóerőt vagy a légellenállást szeretnénk-e csökkenteni.

Mindez kiegészíthető egy extra aerodinamikai csomaggal, amely az első és hátsó lökhárítókon elhelyezett szárnyacskákból, valamint nagyobb hátsó diffúzorból áll. A hátsó légterelő maximális állásszöge az alapértelmezett 22 fok helyett itt 26,5 fok.

A könnyű építésű vázszerkezethez igazodva kapta vissza vászontetejét az SL: ez 21 kilóval könnyebb, mint a közvetlen előd keményteteje. A háromrétegű szövet külön zajszigetelő réteget kapott, nyitni és zárni akár 60 km/óra sebességig lehet, mozgatása 15 másodpercet vesz igénybe.

A műszerezettség ugyanaz, mint a nagyobb testvéreken, a középkonzoli érintőképernyő dőlésszöge módosítható, a digitális műszeregység nem szabadon álló, hanem árnyékoló alá bújt, leginkább a klasszikus stílus kedvéért. A kárpitok választéka a belépő modellnél is igen gazdag, szintetikus és természetes bőrök, valamint mikroszálas szövetkárpitok állnak rendelkezésre, a színvilág akár az exkluzív Manufaktur kollekcióból is érkezhet.

Az SL 43 acélrugós futóművet kapott alumínium lengéscsillapítókkal és könnyített (darabonként 200 gramm mínusz) rugókkal, az elöl-hátul ötlengőkaros geometria megegyezik a nagyobb SL modellekével. Opciós az adaptív AMG lengéscsillapítás, amelynek hangolása több fokozatban állítható. Szintén felárért rendelhető az aktív hátsókerék-kormányzás, amely 100 km/óránál vált irányt (alatta az első kerekekkel ellentétesen, felette azokkal azonos irányba fordul.) A fékeken nem spórolt az AMG, az SL 43 megkapta a kompozit tárcsás sportfékeket. Szintén hiánytalan a vezetőtámogató és aktív biztonsági funkciók, illetve a kommunikációs és adatátviteli rendszerek arzenálja.

Az AMG Dynamics rendszer öt üzemmódot kínál nedves aszfalttól egészen a sport+ beállításig, beleértve az egyéni paraméterezést. Ha opciós AMG Dynamics Plus csomagot is rendelünk, kapunk egy hatodik üzemmódot is: ez a verseny módus. A csomag része még a kevésbé rugalmas motorrögzítés, a sárga féknyergek, a 10 mm-es ültetés, valamint a részlegesen önzáró differenciálmű.

Számos optikai csomag kérhető, a krómozott elemektől a fényes fekete komponenseken át a szénszálas panelekig terjednek a lehetőségek. Karosszériaszínből pontosan egy tucatnyi áll rendelkezésre.

Videón is megnéznéd a Mercedes-AMG SL 43-ast? Akkor kattints ide!