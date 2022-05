Ivóvizet is gyárt a Škoda versenyautója

A Škoda 2013-ban indította útjára gyakornoki tanulmányautó-programját, amely mára stabil hagyománnyá nőtte ki magát. Az elmúlt években készült roadster (méghozzá nem is egy, hanem négy), kettő pickup és egy sportkupé is. Az idei végzősök pedig nyolcadikként versenyautót építettek, mert miért is ne?

A kérdés költőinek tűnhet, a válasz azonban gyorsan nyilvánvalóvá vált a résztvevők számára: az Afriq, amely a Kamiq tereprali-átirata, minden eddiginél több időt és energiát vett igénybe.

A hátsó ajtókat behegesztették, és közvetlenül a bukókerethez hegesztették. A kerékdobokat és lökhárítókat megnövelték, a felfüggesztést megerősítették.

A Škoda Fabia Rally2 versenyautóról szerelték át a hátsó légterelőt és a motorházfedél gyorsrögzítőit. Szintén a gyári raliautóból emelték át a kommunikációs mikrofonokat, a kormánykereket, a komplett műszerfalat, valamint a versenyüléseket és a hatpontos biztonsági öveket.

A hajtáslánc – a 190 lóerős, kétliteres benzinmotor, a hétfokozatú DSG váltó és az összkerékhajtás – a Škoda Octaviából származik.

Eredeti ötlet is ment persze az autóba: mivel sivatagi versenyre szánták, egy olyan berendezéssel szerelték fel, amely a légkör páratartalmát felfogva állít elő ivóvizet, naponta akár 20 liternyit. Az autóban két kamerát is elhelyeztek, hogy a pilóták rögzíthessék az igazán látványos futamokat.