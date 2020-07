A Scala 150 lóerős, 1,5 literes benzinmotorjával, hétfokozatú DSG-váltójával szerelték fel a Škoda gyakornokai azt a Slavia névre keresztelt roadstert, amelyet most mutattak be Mladá Boleslavban. Nem csak a hajtáslánc érkezett a Scalából: mindkét futómű, a kormánymű, az elektronikai hálózat, valamint a vezetői környezet is a kompakt családi modellből érkezett, meg persze az orrész. Viszont a 20 colos kerekeket a Škoda Kodiaq RS adta kölcsön a projekthez, a fékrendszer pedig a Škoda Octavia RS hagyatéka.

Diffúzor, elegáns hátsó szárny és dupla aero-púp

Miután levágták a tetőlemezt, behegesztették a hátsó ajtókat, a padlót pedig megerősítették. A hátsó ülések helyére áramvonalas púpokat illesztettek, így elvileg nagy sebességnél sem dübörög a szél az utastérben.