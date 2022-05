Hozott anyagból készült ez a Rolls-Royce

A Rolls-Royce pontosan egy évvel ezelőtt mutatta be a hiperexkluzív Boat Tail modellt, amelyből az eredeti tervek szerint mindössze három darab készül, mindegyik egy-egy konkrét ügyfél számára, teljes egészében annak egyéni szeszélyeihez és kedvéhez igazodva.

Most elkészült a második csónakfarú Rolls-Royce, és részletmegoldásaival a cég alighanem minden eddigi alkotását beárnyékolja – a márka kézműves mesterei legalábbis azt nyilatkozták, hogy még soha nem kaptak ilyen összetett feladatot.

A tulajdonos értelemszerűen lelkes és hozzáértő gyűjtője a különleges automobiloknak, ám ezúttal egy másik szenvedélyét is bevonta a projektbe: a család ugyanis igazgyöngyökkel kereskedik, az ügyfélnek pedig jelentős személyes kollekciója van a természet ezen csodálatos alkotásaiból.

Az első megbeszélésre négy különleges gyöngyházzal érkezett a kliens: ezek adták az ihletet a speciális, többszínű, irizáló fényezéshez. A barna motorházfedél festését is bronz-, illetve aranyszínű szemcsékkel bolondították meg, míg a küszöböt alkotó kompozit anyagba rózsaarany-szálakat szőttek. Szintén rózsaarany tónusú az egyetlen alumínium tömbből mart hűtőmaszk ormán szárnyaló Emily.

Szerkezetileg nincs változás: a csomagtartó helyén speciális piknik-rekeszeket alakítottak ki, amelyek egy-egy középre felnyíló diófa fedél alatt rejtőznek.

Az utastérben a külső színek és anyagok köszönnek vissza. A bőrkárpitok is gyöngyházfényben ragyognak, a padlókonzolt rózsaarannyal sávozott diófa borítja. A műszerfal szándékosan minimalista kidolgozást kapott, hogy annál inkább érvényesülhessen a központi óra. Ennek számlapja konkrétan gyöngyházból készült, ahogy a kapcsolók és a műszerlapok is – természetesen az ezekhez felhasznált kagylóhéjat is az ügyfél bocsátotta a Rolls-Royce rendelkezésére.