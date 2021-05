A Rolls-Royce 2017-ben mutatta be a Sweptail modellt, amelyről nem győzték hangsúlyozni, hogy nem formatanulmány, hanem egyetlen példányban készült, egyedi karosszériás Wraith-átirat. Ma már tudjuk, hogy ennél is nagyobb volt a jelentősége: lehetővé tette, hogy a Rolls-Royce visszatérjen az automobil-építés száz évvel ezelőtti kultúrájához, amikor a kellőképpen tehetős ügyfelek teljesen egyedi karosszériával rendelhették meg autójukat a gyártótótól.

Ez a visszatérés hivatalosan és kimondva most történik meg, méghozzá egy igen látványos mintapéldánnyal. A Boat Tail, azaz csónakfarú Rolls-Royce négy év folyamatos egyeztetés és párbeszéd eredményeként született meg, amelyet a gyár három ügyfelével folytatott. Ennek megfelelően három példányban fog elkészülni, amelyek azonban nem mind ugyanilyenek lesznek, mint a képeinken. Noha a karosszéria vonala megegyezik, a kidolgozás, a tartalom és a hangvétel teljesen egyedi lesz.

Az autókat, ahogy régen, teljesen kézi munkával gyártják – illetve majdnem. Miután elkészül az agyag makett, azt bedigitalizálják, és abból legyártják azokat a sablonokat, amelyeken kézzel kalapálják formára az alumínium lemezeket. A folyamatnak kulcsfontosságú eleme az idő, amelyből rengeteg áll rendelkezésükre: az ügyfeleknek nem sietős a dolog, így kivárják, hogy tökéletes legyen a munka. Mindez lehetővé teszi, hogy hatalmas, egybefüggő lemezekkel dolgozzanak a mesterek: az autó teljes oldalfala egyetlen alumíniumpanelből készül, nincsenek illesztési hézagok.

Az első elkészült Boat Tail egy házaspár tulajdonába kerül – csak hogy el tudd helyezni őket az autórajongók mátrixában, gyűjteményükben már van egy Rolls-Royce Boat Tail modell, pontosabban az eredeti Boat Tail: az 1932-es modell tökéletesen restaurált példánya.

Az újkori Rolls-Royce Boat Tail csaknem 5,9 méter hosszú, és bár egyes részletei – a hűtőmaszk vagy a lámpák – ismerősnek tűnhetnek, valójában minden egyedi kialakítást kapott. A három autóhoz 1813 speciális alkatrészt fejlesztettek és gyártottak, a vázszerkezet átalakítása 8 hónapot vett igénybe. Egyedi a fényezés is, amely a motorházfedélen színátmenetes kivitelt kapott – ilyet még a Rolls-Royce sokat látott mesterei sem csináltak korábban. Ugyanezt a tónusváltást látjuk a belső térben, ahogy hátrafelé egyre világosabbak a kárpitok.

A vevő lelkes luxusóra- és tollgyűjtő, így az autóhoz két speciális órát is készíttetett maguknak – egyet a hölgynek, egyet az úrnak. Az órát három éven át fejlesztette a Rolls-Royce és a svájci Bovet óramanufaktúra, különlegessége pedig, hogy csuklón és a műszerfalon egyaránt elhelyezhető. Szintén található egy Montblanc ritkaság is az autóban: a speciális toll számára a kesztyűtartóban alakítottak ki egy alumíniumból és bőrből készített rekeszt. A hátsó fabetét anyaga az utastérben is visszatér, 55 fokos szögben elhelyezve, így a hajók farvizét idézi.

A lényeg persze a csónakfar, amelyhez az utastérből kölcsönzött fapaneleket adaptáltak, értelemszerűen teljesen időjárásálló kivitelben. Mivel nincs hova hajtogatni, a tető nem lenyitható, csupán leszerelhető. Ha menet közben éri utol az embert az eső, egy szükségponyva feszíthető ki a kocsi fölé, amely megóvja a belső teret a csapadéktól.

Az a bizonyos faburkolat pedig nem fix, és nem is egy darabból áll: kitinszárnyként felnyitva kétoldalt egy komplett büféasztal tárul a szemünk elé, középre pedig napernyőt szúrhatunk be. A szerkezetet öt villanymotor mozgatja, tökéletesen összehangolva, a tárolók pedig klimatizáltak, így az ételek, italok nem romlanak meg.

Az autóban kétrekeszes pezsgőhűtőt alakítottak ki, amelyek milliméterre pontosan fogadják be magukba az ügyfél kedvenc Armand de Brignac pezsgőjét, amelynek palackjához még színében is passzol a környezet.

A tálalófelület két oldaláról kínáló asztalkák forgathatók ki, alóluk pedig tábori székeket emelhetünk ki – persze egyedi fejlesztésű és gyártású, igényes darabok, amelyeket az autó utasterében is felhasznált bőrrel kárpitoztak.

Az autó legkülönlegesebb jellemzője talán, hogy rendelkezik típusbizonyítvánnyal, és szabadon vezethető – a tulajdonosok pedig szándékoznak is vezetni a hatalmas különlegességet.

Az alábbi videóban Boat Tail elkészítéséről mesél a Rolls-Royce vezérigazgatója, valamint a Coachbuild részleg vezető munkatársai.