Egyedülálló ötletre nyújtotta be szabadalmát a Ford: mint azt a CarBuzz beszámolója szerint egy Mustang-fórum kiszúrta, az amerikai gyártó azon dolgozik, hogy a tulajdonosok távirányítóval segítségével pörgethessék fel motorjaikat. Látják ugyanis abban a rációt, hogy a komolyabb teljesítményű sportautók vásárlása mögött leginkább azok hangja áll, ami főként magasabb fordulatszámon figyelhető meg.

Amennyiben viszont valóság lesz a koncepcióból, senkinek sem kellene beszállnia az autóba ahhoz, hogy álló helyzetben nyomja a gázpedált, és így hallgassa, illetve másokkal hallgattassa, milyen szépen duruzsol a motor. Távirányítóval ugyanis ezt bizonyos távolságból is megtehetnék, aminek segítségével egy előre meghatározott fordulatszámra lehetne felpörgetni a hajtást.

Hogy valami különlegessel is szolgáljon az elképzelés, úgy is be lehetne programozni a rendszert, hogy egy vagy több „zenei dallamot” játsszon le a motor. A beviteli eszközön, ami a mai világban akár egy okostelefon is lehet, kellene ehhez beállítani, hogy az adott fordulatszám milyen hangjeggyé alakuljon át. Ez autós rendezvényeken és bemutatókon sokat hozzátehet az élvezethez.

A távirányító pedig nemcsak hanghatások esetében bírna jelentőséggel, hanem a fényekkel – az autó első és hátsó lámpáival – is játszhatna, és párhuzamosan lehetne működtetni a motorhang-muzsikával.

Habár a dokumentumok szerint belső égésű motorokra konfigurálnák a funkció, ez korántsem jelenti azt, hogy a hibrid-, valamint az elektromos hajtású járműveket kizárnák a szórásból és a szórakozásból. Előbbinél ráadásul előny, hogy a belső égésű motor még szolgálhat hangsávként, ellenben a villanymotorok esetében ez már csak hangszórókon átvezetett szintetikus hangok formájában lenne kivitelezhető.

Máris „virtuális fordulatszámként” emlegetik a Ford innovációját, a rendszert pedig úgy írják le, hogy lehetővé tenné a felhasználók számára, hogy a motor fordulatszáma mellett turbina- és fluxuskondenzátor-hangot is válasszanak. Ezek lejátszásában pedig már meglévő audiokimeneti eszközök, például az autó különböző részein elhelyezett hangszórók és mélynyomók nyújthatnak segítséget.