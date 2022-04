Így csinálnak itthon bitang hangot egy uncsi dízelnek

Egy Subaru Impreza bubogása messziről felismerhető, de egy M3 magasan forgó sorhatos motorjának fémessége és egy Nissan GT-R versenyautó-szerű hangerejére is azonnal felkapjuk a fejünket. Tudjuk, hogy mi közeledik. A mai autók többségénél ez már nem egyszerű feladat. Az európai normák nem csak az eregetett gázokat, de a hangerőt is szabályozzák. A katalizátorok, turbók, hangtompítók és főként a hibrid rendszerek terjedésével lassacskán mindennek nagyon hasonló hangja lesz. Mi lesz így az autóhangokra gerjedő fülekkel?

Több megoldás is létezik, és nem csak a kipufogórendszer drasztikus átépítésére kell gondolni. Egy rendes, valóban igényesen megépített rendszer árának a negyedéből is szólhat úgy egy autó, ahogy megálmodtuk. Aztán, ha úgy van kedvünk, akkor éppen másmilyen autó hangját is választhatjuk, akár minden percben másét. Hogy lehetséges ez? Hanggenerátorral. Egy valódi belső égésű motor apró robbanásai által okozott igazi, mélyről jövő, szőrszálállító zajhoz kevéssé hasonlítható, de élményt képes adni, és sokszor épp az a lényeg.

A gyártók is használják ezt a megoldást

Miután az európai szabályozások egyre szigorodnak, a gyártóknak sincs egyszerű dolga, ha tisztességes hangélményt szeretnének nyújtani a vásárlóknak. A hanggenerátorok térnyerése az utóbbi évtizedben bontakozott ki igazán, és az első megoldások óta mára egészen hihető megoldásokat hallani, sőt, sokszor nehéz megmondani, hogy a valódi kipufogó hangját, vagy művi hangokat hallunk.

Erre is több megoldás létezik, minden gyártó igyekszik megtalálni a legjobbat. A BMW az elsők között kezdte el használni a hanggenerálást. A mesterséges kipufogóhangot először az F10-es M5-ösben alkalmazták. A turbós V8-as benzinmotor a hozzá tartozó katalizátorokkal önmagában már nem tudta hozni azt a hangélményt, amit a korábbi modellek, kellett valami plusz.

A szintetikus hangot végül a BMW úgy konfigurálta az M5-höz, hogy annak motorfordulatszámától, gázpedálállásától, a váltó fokozatától és a sebességtől függően motor- és kipufogóhangot adjon az utastér felé, méghozzá a hangszórókon keresztül. Vagyis a külvilág számára maradt a tompított V8-as hangja, de az utastér zengett a jó orgánumoktól. A BMW a mai napig ezt a megoldást finomhangolja autóinál, amellett, hogy a mai szabályoknak is megfelelő, kellőképpen hangos kipufogórendszereket is alkalmaznak.

De nem csak a valódi sportmodellek esetében találkozunk ilyen megoldással. A Renault Clio harmadik generációjában és az első Capturben is választhatunk olyan hangot az autónknak, amilyet csak szeretnénk a 30-as évekbeli Renault-tól a sport Clión át a jövő űrhajójának hangjáig. Ez színtiszta szórakoztatás a bent ülők számára, de kint még mindig ugyanúgy szól az autó, teljesen átlagosan.

Az Audinál éppen ezért egészen más irányba mentek, és nemcsak a benzines, de dízel modelleknél is. A hanggenerátor külön egységet alkot és az utastéren kívül, a kipufogórendszerre erősítik. Ez is szintetikus hangsugárzó, egy külön dobba ágyazott hangszóró, mely a külvilág felé szórja az imitált hangokat, ezzel még egy alacsonyan forgó dízelmotor is lehet mélyen dörmögő V8-as orgánumú. Ilyen a Škoda Kodiaq RS megoldása, és ehhez nagyon hasonlót építtethetünk be bármilyen autóba a Powertuning műhelyében is. Elmentünk hozzájuk, hogy megnézzük, meghallgassuk, mit tud egy ilyen eszköz.

Hangszóróból jöhet V6, V8, V10, de V12-es hang is, ahogy szeretnénk

Drasztikus átalakítás helyett a Powertuning által beépített Xhaust-szett az autó számára teljesen fájdalommentes beavatkozás. Egy új eszközt szerelnek be, mely leginkább egy diszkoszra vagy nagyobb hamburgerre hasonlít. A rozsdamentes acélgömb egy nagy teljesítményű, víz- és porálló hangszórót rejt magában. Sok hasonló eszközzel ellentétben itt nem hegesztés, hanem rögzítőgyűrű fogja össze a gömb két felét, így a hangszóró esetleges javításához, tisztításához, cseréjéhez nem kell vágni a kütyüt. A dupla falú rezonátorgömbön egy kivezetőnyílás is található, mintha egy hagyományos kipufogó vége lenne.

A szett tartalmaz még egy processzort, mely az Xhaust hangszórójának agyaként szolgál. Ez tárolja és dolgozza fel a hangfájlokat, melyek feltöltés után azonnal használhatók. A processzor az autó saját CAN-bus rendszerére csatlakozik, nem Bluetooth-szal vagy egyéb vezeték nélküli porttal. Mivel közvetlenül az autó saját elektronikájából kapja az információkat, részletesebben tudja feldolgozni azokat, és főként gyorsabban. Ez az, ami meghatározza, hogy melyik autóba kerülhet ilyen szerkezet. Ha van CAN-bus rendszer (Controller Area Network), amely lehetővé teszi a mikrokontrollerek és más eszközök számára, hogy központi számítógép nélkül kommunikáljanak egymással, akkor beépíthető. A 2006-2007 után készült autók nagyjából mind ilyenek, de egyes gyártók már a 2000-es évek elejétől alkalmazták a technikát.

A hanggenerátorból érkező hang többek közt függ a sebességtől, motorfordulatszámtól, sebességi fokozattól, gázpedálállástól, a motor terhelésétől, a processzor ezek alapján képez megfelelő hangot a hangszóró számára. Azonnal képes reagálni, minden helyzetben az aktuális paramétereknek megfelelően szólaltatja meg a hangszórót.

Bárhová beépíthető megbontás nélkül

Autófüggő, hogy éppen hol fér el az Xhaust hanggenerátora, éppen ezért beépítés előtt első lépésként megkeresik a legjobb helyet az eszköz számára. Hogy a karosszériát ne érintse semmiféle változtatás, a Powertuningnál valamelyik gyári rögzítési pontot használják. Ezzel nem sérül az autó karosszériája, és bármikor roncsolás nélkül eltávolítható az eszköz.

A beépítés 6-7 órába telik az ideális hely, a jó szög és a megfelelő rögzítések megtalálásával együtt. Nem mindegy, hogyan áll az autó alá beépített gömb: ha az utastér felé néz a kivezető nyílás, túl erős lehet az oda jutó hang, ám ha csak úgy fér el, akkor sincs gond. A kivezetés átalakításával, hagyományos kipufogócső-elemekkel bármikor módosítható az irány, ezzel pedig a hangok ereje is változtatható.

Úgy szólal meg az autód, ahogy te szeretnéd

Mindezt egy mobiltelefonos alkalmazás köti pontosan hozzád, mert ezen keresztül tudod úgy hangolni az autód hangját, ahogy te szeretnéd. Egyszerre nyolc hangfájlt képes használni az iOS-re és Androidra is elérhető alkalmazás. A kezelőfelület egyszerű, és vizuálisan láthatjuk az autókat, melyek hangjából éppen válogathatunk.

V8-as Ford Mustang? Nissan 370Z? Ferrari 488 Pista vagy Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio? Ezek mindegyikét tudja, de akár Lamboghini Urusként is szólhat kis Ford Fiestánk. Beállíthatjuk az eszköz hangerejét, azt is, hogyan szóljon beindításkor, milyen fordulatszám legyen az alapjárati hang, és azt is, hogy a váltáshoz képest mennyi késleltetéssel durrogjon vissza.

Mert visszadurrogást is imitál, persze csak ha szeretnénk, mert ez is egy kattintással kikapcsolható. A hangerő mellett állítható a hangterjedelem is, így aztán tényleg teljesen személyre szabható az autó hangja, amit mindenki hall.

Kívül és belül is egyaránt tisztán hallható, képes libabőröztető hangokat is eltalálni, kimondottan jól tud állni egy V6-os dízel-Audinak, de a próbakörön még egy dízeles Ford Fiesta is meg tudott mosolyogtatni, aminek a hangját éppen a Lamborghini V8-asára állították be. Válogatni lehet a hangok közül, de ha még sincs hozzá kedvünk, vagy nem akarjuk felverni a szomszédokat hajnalban, akkor teljesen ki is kapcsolható, ilyenre egy sport-kipufogórendszer nem képes.

Számít, hogyan szólal meg egy autó. Ez színtiszta szórakoztatás a bent ülőknek, és azoknak is, akik kívülről hallják.

