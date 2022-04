Három éve várunk erre a Toyotára

Három éve jelent meg a Toyota GR Supra. A premierkor bemutatott soros hathengeres mellé kapott már kétliteres, négyhengeres motort, készült belőle versenyautó, optikai ujjgyakorlatként, szívfájdítónak targa tetős variáns is született, de a legfontosabb eddig hiányzott belőle: a kézi sebességváltó.

Ezt a hiányt most orvosolta a Toyota, nem is akárhogyan. Nem egyszerűen beépítettek egy új erőátvitelt, hanem minden fődarabot áthangoltak, és még egy új modellváltozatot is készítettek.

A kézi váltó például rögtön kétféle üzemmódban használható. Alapértelmezésben intelligens vezérléssel fut, ami nem csak visszaváltásnál, de felkapcsoláskor is szinkronizálja a fordulatszámot. Ez azonban a Sport gombot megnyomva kikapcsolható, hiszen ha puritán sportélményre vágyunk, ne adjon helyettünk gázfröccsöt egy számítógép.

A dinamikusabb indulás érdekében rövidebb végáttételt kapott az autó, áthangolták a kipörgésgátlót, valamint nem csak a kötelező drift üzemmódot programozták fel a menetstabilizáló rendszerbe, amely engedi elforogni a hátsó kerekeket, de megakadályozza, hogy megpördüljünk, hanem egy olyan innovatív vezérlést is kapott a Supra, amelyet kifejezetten szerpentinekre terveztek. Ha az autó meredek emelkedőn hajtűkanyart és egyébként jó tapadó aszfaltot érzékel, nem avatkozik be, ha fordulatszám-különbség lép fel a két hajtott kerék között.

A kanyarstabilizátorok feszesebbek, áthangolták a lengéscsillapítókat is, továbbá módosították a kormánymű beállításait.

A kézi sebességváltó, illetve az ahhoz társuló, könnyített keréktárcsa együtt 21,8 kilót vett le a 3,0 literes, automata váltós Supra tömegéből. Ez az alapértelmezett Premium kivitel, amelyhez piros helyett barna bőrkárpitozás és egyéb kényelmi extrák járnak. Rendelhető viszont egy további 16,5 kilóval könnyebb Lightweight kivitel, amelyben manuálisan állítható szövetüléseket találunk, és audiorendszer sincs. A Toyota szerint egyébként ez lesz a legnépszerűbb modellváltozat, aminek kissé ellentmond, hogy a gyári fotókon azt a matt fehér fényezést mutogatják, ami ehhez a verzióhoz nem, csak a Premium kivitelhez rendelhető. Mindkét manuális kivitelhez kérhető Alcantara váltógomb és szoknya.

A kézi váltó beépítése egyébként egy további nem várt változtatást is hozott: a középkonzolt át kellett építeni, hogy a finoman kisúlyozott váltókart mozgató kezünk ne ütközzön bele a panelbe.

A modell menetdinamikai adatai és vételára nem ismertek, európai forgalmazása hamarosan kezdődik.