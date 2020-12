Olvass tovább

Az ötödik generációs BMW-klón Toyota Supra megjelenésekor sokan kiáltottak kabrióért, de az ínyencek már ekkor is azt mondták: kell a csudának a vászontető, a Supra Sport Toppal az igazi (miután a Porsche levédette a Targa nevet, a Toyota így forgalmazta a maga megoldását.)

Most megvalósult, bár mégsem: a képeken látható autó egyetlen példányban, kézzel készült az idei SEMA kiállítás virtuális pótlék-rendezvényére. Az alkotók szimplán kivágták a tetőpanelt (illetve elmondásuk szerint nem is ment olyan egyszerűen a műtét, mert túl erős volt az acél), megerősítették a visszamaradó keretet, illetve a padlólemez is komoly merevítést kapott. Hogy mennyivel lett nehezebb, illetve mennyit őrzött meg merevségéből a karosszéria, arról nincs információ, de mivel az autó csak mutatóba készült, ez mindegy is. Majd ha sorozatgyártásba kerül, elég akkor foglalkozniuk a kérdéssel.

Ahelyett, hogy egy mezei Suprát vágtak volna szét, a tavaly bemutatott, optikai kiegészítőkkel telepakolt Heritage limitált széria egy példányából alakították ki a Targa Suprát. Ennek köszönhető a negyedik generációt idéző, hatalmas hátsó szárny, az otromba diffúzor és a védhetetlenül idomtalan oldalfal – ezekre nem tartunk igényt, az elegánsan megvalósított félkabrió tetőt viszont szeretettel várjuk a sorozatgyártásba.