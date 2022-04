A Mercedes-AMG SL 43 kétliteres, soros négyhengeres turbómotorja a világon elsőként alkalmaz elektromos turbófeltöltőt: a turbina- és kompresszorkerék közös tengelyére szerelt 48 voltos villanymotor hathatósan küszöböli ki a turbólyukat. Ez a motor pedig mostantól az AMG C 43 4MATIC szedánhoz és kombihoz is rendelhető, méghozzá – ahogy a típusjelzés is mutatja – összkerékhajtással.

Világelső sportmotort kapott a Mercedes C-osztály Világelső sportmotort kapott a Mercedes C-osztály 1 /31 Mercedes-AMG C 43 4MATIC Limousine 2022Mercedes-AMG C 43 4MATIC Sedan 2022 Fotó megosztása: 2 /31 Mercedes-AMG C 43 4MATIC Limousine 2022Mercedes-AMG C 43 4MATIC Sedan 2022 Fotó megosztása: 3 /31 Mercedes-AMG C 43 4MATIC Limousine 2022 Mercedes-AMG C 43 4MATIC Sedan 2022 Fotó megosztása: 4 /31 Mercedes-AMG C 43 4MATIC Limousine 2022Mercedes-AMG C 43 4MATIC Sedan 2022 Fotó megosztása: 5 /31 [Mercedes-AMG C 43 4MATIC T-Modell 2022 [Mercedes-AMG C 43 4MATIC Estate 2022 Fotó megosztása: 6 /31 [Mercedes-AMG C 43 4MATIC T-Modell 2022 [Mercedes-AMG C 43 4MATIC Estate 2022 Fotó megosztása: 7 /31 [Mercedes-AMG C 43 4MATIC T-Modell 2022 [Mercedes-AMG C 43 4MATIC Estate 2022 Fotó megosztása: 8 /31 [Mercedes-AMG C 43 4MATIC T-Modell 2022 [Mercedes-AMG C 43 4MATIC Estate 2022 Fotó megosztása: 9 /31 [Mercedes-AMG C 43 4MATIC T-Modell 2022[Mercedes-AMG C 43 4MATIC Estate 2022 Fotó megosztása: 10 /31 [Mercedes-AMG C 43 4MATIC T-Modell 2022 [Mercedes-AMG C 43 4MATIC Estate 2022 Fotó megosztása: 11 /31 [Mercedes-AMG C 43 4MATIC T-Modell 2022[Mercedes-AMG C 43 4MATIC Estate 2022 Fotó megosztása: 12 /31 [Mercedes-AMG C 43 4MATIC T-Modell 2022 [Mercedes-AMG C 43 4MATIC Estate 2022 Fotó megosztása: 13 /31 [Mercedes-AMG C 43 4MATIC T-Modell 2022 [Mercedes-AMG C 43 4MATIC Estate 2022 Fotó megosztása: 14 /31 [Mercedes-AMG C 43 4MATIC T-Modell 2022[Mercedes-AMG C 43 4MATIC Estate 2022 Fotó megosztása: 15 /31 [Mercedes-AMG C 43 4MATIC T-Modell 2022 [Mercedes-AMG C 43 4MATIC Estate 2022 Fotó megosztása: 16 /31 [Mercedes-AMG C 43 4MATIC T-Modell 2022 [Mercedes-AMG C 43 4MATIC Estate 2022 Fotó megosztása: 17 /31 [Mercedes-AMG C 43 4MATIC T-Modell 2022 [Mercedes-AMG C 43 4MATIC Estate 2022 Fotó megosztása: 18 /31 [Mercedes-AMG C 43 4MATIC T-Modell 2022[Mercedes-AMG C 43 4MATIC Estate 2022 Fotó megosztása: 19 /31 Mercedes-AMG C 43 4MATIC Limousine 2022Mercedes-AMG C 43 4MATIC Sedan 2022 Fotó megosztása: 20 /31 Mercedes-AMG C 43 4MATIC Limousine 2022Mercedes-AMG C 43 4MATIC Sedan 2022 Fotó megosztása: 21 /31 Mercedes-AMG C 43 4MATIC Limousine 2022 Mercedes-AMG C 43 4MATIC Sedan 2022 Fotó megosztása: 22 /31 Mercedes-AMG C 43 4MATIC Limousine 2022 Mercedes-AMG C 43 4MATIC Sedan 2022 Fotó megosztása: 23 /31 Mercedes-AMG C 43 4MATIC Limousine 2022Mercedes-AMG C 43 4MATIC Sedan 2022 Fotó megosztása: 24 /31 Mercedes-AMG C 43 4MATIC Limousine 2022 Mercedes-AMG C 43 4MATIC Sedan 2022 Fotó megosztása: 25 /31 Mercedes-AMG C 43 4MATIC Limousine 2022 Mercedes-AMG C 43 4MATIC Sedan 2022 Fotó megosztása: 26 /31 Mercedes-AMG C 43 4MATIC Limousine 2022Mercedes-AMG C 43 4MATIC Sedan 2022 Fotó megosztása: 27 /31 Mercedes-AMG C 43 4MATIC Limousine 2022 Mercedes-AMG C 43 4MATIC Sedan 2022 Fotó megosztása: 28 /31 Mercedes-AMG C 43 4MATIC Limousine 2022 Mercedes-AMG C 43 4MATIC Sedan 2022 Fotó megosztása: 29 /31 Mercedes-AMG C 43 4MATIC Limousine 2022 Mercedes-AMG C 43 4MATIC Sedan 2022 Fotó megosztása: 30 /31 Mercedes-AMG C 43 4MATIC Limousine 2022 Mercedes-AMG C 43 4MATIC Sedan 2022 Fotó megosztása: 31 /31 Mercedes-AMG C 43 4MATIC Limousine 2022Mercedes-AMG C 43 4MATIC Sedan 2022 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

A hajtáslánc teljesítménye alaphelyzetben 408 lóerő, amit bizonyos feltételek esetén az önindító generátor villanymotor további 14 lóerővel képes megtoldani, így jön ki a 422 lóerős csúcsteljesítmény. A legnagyobb forgatónyomaték 500 Nm, meglehetősen magas, 5000/perc fordulatszámon. A szedán 4,6, a kombi 4,7 másodperc alatt gyorsul 100 km/órára, a végsebesség mindkét modellnél 250 km/óra, de felárért 265 km/órára növelhető.

Az autónak mind a négy kereke hajtott (a nyomaték 69%-a hátra megy) és kormányzott is (kis sebességnél 2,5 fokban, nagy tempónál 0,7 fokban fordulnak el a hátsó kerekek. A kilencfokozatú, automata sebességváltót nyomatékváltó helyett az elindulást támogató külön tengelykapcsolóval szerelték fel, a menetdinamikát adaptív lengéscsillapítás és többfokozatú üzemmódváltó erősíti; az ESP három fokozatban kapcsolható. A kormánymű változó mértékű rásegítést, illetve változó áttételezést kapott.

A lényeg persze a hosszában beépített, soros négyhengeres turbómotor, amely közvetlenül a F1-ből hozta a villanymotoros rásegítésű turbófeltöltő ötletét. Szintén Forma-1-es technológia a hengerfalak rendkívül sima felületet biztosító Nanoslide bevonata. A befecskendezés kétfázisú, a hűtőrendszer eltérő hőfokon tartja a hengerfejet és a forgattyúsházat – előbbi mechanikus, utóbbi elektromos vízpumpát kap.

Elöl 370, hátul 320 mm-es féknyergeket találunk, négy-, illetve egydugattyús nyergekkel. A kipufogórendszer hangját aktív szelep szabályozza.

Ami a külcsínt illeti, nem hiányzik az egyedi hűtőmaszk, az oldalsó szárnyacskákkal szerelt első kötény, a hátsó diffúzor, illetve a dupla kipufogóvég. A keréktárcsák 18 colról indulnak, és akár 20 colos méretig is elmehetnek. Az utastérben piros-fekete kárpitozás, piros biztonsági övek, alul egyenesre vágott sportkormány (rajta két AMG-programváltó gombbal), varrott műszerfalborítás, valamint AMG-pedálok, szőnyegek és világító küszöbbetétek gondoskodnak a hangulatról.

A fedélzeti infotainment-rendszer adatrögzítő funkciót is kapott, amely több mint 80 járműparamétert képes tárolni, másodpercenként tízszer mérve a sebességtől a gyorsulásig, a fékpedál működtetésétől az aktuális kormányszögig minden adatot.

Videón is megnéznéd az AMG C 43 modellpárost? Kattints ide!