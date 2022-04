Szabadidőjármű 3,9 másodperces gyorsulással

A VW-csoport legendás, soros öthengeres motorcsaládjának legújabb generációjával van már tapasztalata a konszern házi tuningműhelyének, az ABT-nek, hiszen az Audi RS3-ban két különböző teljesítményszinten is átdolgozták már azt.

Így tulajdonképpen nem jelentett nagy kihívást a tunerek számára, hogy a Cupra Formentor VZ5-ben is kezelésbe vegyék a 2,5 literes motort. A munkát emlékezetessé teszi a tény, hogy az ABT most először dolgozott Cupra típuson; a jövőben nyilván további munkákra is számíthatunk tőlük.

A Formentor limitált szériában, mindössze 7000 példányban gyártandó VZ5 csúcsmodellje gyárilag 390 lóerős, és 4,2 másodperc alatt gyorsul 100 km/órára.

Az ABT 15 százalékkal emelte a teljesítményt: a beavatkozás után 450 lóerőt ad le az öthengeres turbómotor, a forgatónyomaték 480-ról 530 Nm-re emelkedett. Ennek eredményeként a 0-100 km/óra gyorsulás szintideje 3,9 másodpercre csökkent. A végsebesség maradhat 250 km/óra, de a korlátozás kívánságra feloldható, ilyenkor a 270 km/órát is megfutja a kompakt szabadidőjármű.

Ehhez a teljesítményhez nagy kerekeket kínál az ABT: a 20 colos verzió matt és fényes fekete kivitelben egyaránt elérhető, a 21 colos kizárólag fényes feketeként elérhető.