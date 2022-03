Előre elfogyott a legújabb Aston Martin összes példánya

Decemberben vált bizonyossá, hogy megépíti a Vantage V12 sorozat utolsó generációját az Aston Martin. A hivatalos megerősítés előtti napokban még nagyban folytak a spekulációk, visszafogott teljesítményről cikkezett a világsajtó. Ez azonban nem zavarta a rajongókat: amint az Aston Martin megerősítette a modell érkezését, látatlanban megvásárolták a 333 darabosra tervezett széria összes példányát.

Ennek két oka is van. Az egyik a V12 Vantage speciális koncepciója: az Aston Martin először 2007-ben társította (akkor még koncepciójármű formájában) legkisebb modelljét legnagyobb motorjával. Az elmúlt másfél évtizedben nagy népszerűségnek örvendett az elgondolás, a gyár mégis véget vet neki, egész egyszerűen azért, mert tizenkét hengeres motorjuk az évtized közepétől már nem fogja tudni teljesíteni az akkorra előirányzott károsanyag-kibocsátási normákat. A mostani, vadonatúj széria lesz tehát az utolsó V12 Vantage – ez tehát a másik, nyomósabb ok.

A sikerszériát a csúcson kell abbahagyni, ezért az Aston Martin ügyelt arra, hogy az új V12 Vantage minden területen többet nyújtson, mint elődei. Az 5,2 literes, V12-es blokk percenkénti 6500-as fordulatszámnál 700 lóerőt ad le (a gyár tehát nem csökkentette a teljesítményt), legnagyobb forgatónyomatéka 753 Nm, ami 1800/perctől egészen 6000/percig rendelkezésre áll. Ezzel a végsebesség eléri a 320 km/órát, az autó 3,4 másodperc alatt gyorsul 96 km/órára – ez utóbbi elsősorban annak köszönhető, hogy a gyár a lehető legalacsonyabban tartotta a modell tömegét.

Szénszálas kompozitból készült az első lökhárító, a gépháztető, az első kerékdobok és a küszöbök. Szintén kompozit anyagokból formálták meg a hátsó lökhárítót és a csomagtartó fedelét. Az akkumulátor könnyített kivitelű, ahogy a középen kivezetett, ikercsöves kipufogórendszer is: ez utóbbit 1 mm vastag nemesacélból készítették el, így több mint 7 kilóval könnyebb, mint a V8-as Vantage-é. Ezek a módosítások, no meg az erősebb motor együtt a V8-asnál jó 20 százalékkal kedvezőbb teljesítmény/tömeg arányt (390 LE / tonna) eredményeztek.

A sebességváltó a ZF nyolcfokozatú automatája, a hátsó differenciálmű mechanikusan részleges önzáró rendszerű. A hajtásláncot a V12 Speedsterrel és a Vantage F1 Edition-nel szerzett tapasztalatok alapján hangolták, a váltóvezérlő szoftver figyelembe veszi a menetkörülményeket – a cél nem a hangsúlyozottan sportos váltás, hanem a finom, kényelmes működés volt.

A futómű számos elemét lecserélték: újak a kanyarstabilizátorok, a perselyek, a rugók és a lengéscsillapítók – utóbbiak adaptív rendszerűek. Az első rugók 50, a hátsó 40 százalékkal feszesebbek, a felső bekötési pontok 13 százalékkal merevebbek, a kanyarstabilizátorok szilárdságát elöl 5, hátul 41 százalékkal növelték. Ugyanakkor hátra egy lágyabb hangolású kiegészítő rugót is beépítettek, így javult a menetkomfort, anélkül, hogy romlott volna a menetdinamika.

A karosszériát szintén megerősítették a nagyobb motor befogadására. Extra merevítő paneleket, hátsó toronykitámasztást kapott a Vantage – utóbbiak a hátsó szélvédőn keresztül szabadon megcsodálhatók –, az üzemanyagtartályt is merevítették. A szilárdabb karosszériából adódó képességeket áthangolt kormánymű segít kiaknázni, a V12 Vantage pontosabban, kezesebben irányítható.

A fékrendszer alapkiépítésben karbon kerámia tárcsákat alkalmaz, elöl 41, hátul 36 centiméteres átmérővel. Az első nyergek hat-, a hátsók négydugattyúsak. A technológia 23 kilogrammal csökkenti a rugózatlan tömeget, javítva a menetkomfortot, de a lényeg a fáradásmentes teljesítmény. A kerekek 21 colosak, kétféle dizájnnal kaphatók, illetve van egy könnyített verzió, ami további 8 kilót farag le az autó tömegéből. Az alapkivitelű Michelin Pilot 4S abroncsok elöl 275/35 R21, hátul 315/30 R21 méretűek.

A szélesebb nyomtáv miatt 40 mm-rel szélesebbre szabták a karosszériát, ami különösen elölről teszi drámaivá a modell megjelenését. A hűtőmaszk felülete 25 százalékkal nőtt – nem csak azért, mert így látványosabb, hanem mert a V12-es motornak komoly hűtési igénye van. Az első légbeömlőkre rímelő, méretes hátsó diffúzort középen osztja meg a dupla kipufogócső. A hátsó szárny komoly leszorítóerőt (végsebességnél 204 kg-t) termel – a légterelő alapfelszerelés, de ha az ügyfél a letisztult megjelenést választja, anélkül is megrendelheti autóját – a fenéklemez aerodinamikailag optimalizált kialakításának köszönhetően ilyenkor is stabil marad az autó.

A V12 Vantage utasai a modellcsaládhoz kínált legfelső kategóriás sportüléseket kapják, félanilines bőrkárpitozással, de léteznek szénszálas vázú, kézzel állítható versenyülések is, amelyek további 7,3 kilóval csökkentik a tömeget.

Ami a színeket és anyagokat illeti, az alapvető opciókon kívül a Q by Aston Martin szolgáltatás révén gyakorlatilag korlátlan szín- és anyagválasztékból mazsolázhatnak az ügyfelek, testre szabható a kerekek és féknyergek színe, a beltéri dekorpanelek anyaga és árnyalata, beleértve a beeső fénytől függően színüket változtató lakkozásokat is. A kárpitok és a kapcsolók színe is választható.

A V12 Vantage gyártása még márciusban megkezdődik, az első autókat 202 második negyedévében adják át az ügyfeleknek.