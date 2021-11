Augusztusban lesifotósok lepték el a Nürburgringet, ahol egy Aston Martin Vantage-dzsel rótták a köröket. Sokat nem lehetett még akkor tudni a feketére fújt tesztautóról azon kívül, amit látásból meg lehetett állapítani. Pedzgették már akkoriban is, és ez most bizonyítást nyerhet, hogy szintén 5,2 literes, V12-es motor hajthatja, ami a sorozatgyártású Vantage-hez már nem kapható.

Ugyanezt a motort szerelték a tavaly bemutatott Speedsterbe, amiből azóta megjelent egy különleges változat is. A Speedsterben 690 LE-vel és 752 Nm-rel tette le a névjegyét, az új Vantage-ben azonban 670 lóerősre korlátozhatják a hajtáslánc teljesíményét – adta hírül a Supercar Blog. Ezáltal többek közt a 715 lóerős DBS és a Speedster mögé kerülne az erősorrendben.

40 lóerővel lenne így gyengébb a 710 lóerős DB11-nél, amiben ugyancsak a V12-es erőforrás duruzsol, ám a szuperautókra szakosodott oldal szerint a V12 Vantage limitált szériás lesz. Úgy tudni, mindössze 299 példányt fognak gyártani belőle, a modellfrissítésként történő, hivatalos bemutatkozására azonban 2023-as modellévig várni kell.

SPOTTED - Aston Martin Vantage RS V12!!



🔥 5.2-litre V12

🔥 600hp+

🔥 Sub 3.5-second 0-60mph

🔥 195mph+ top speed



So... This, or the Porsche 911 Turbo S? https://t.co/Tglv1C5nAc pic.twitter.com/mUoBsyVnOH — carwow (@carwowuk) August 24, 2021

Már nyáron azt kalkulálták, amikor még csak sejteni lehetett 600 lóerő feletti teljesítményét, hogy 0-ról 60 mérföld/órára (96 km/óra) 3,5 másodperc alatt gyorsulhat, csúcssebessége pedig a 310 kilométer/órát is meghaladja.

Legutóbb legkisebb autójába helyezte ezt a blokkot a brit luxussportautó-gyártó, és most is legalább ekkora durranásra számít a közvélemény. Annyi különbséggel, hogy manuális váltóval aligha gördül le a futószalagról, sokkal inkább nyolcfokozatú automata sebességváltóval. Becslések szerint 190-200 ezer dollár lehet az ára, ami a jelenlegi árfolyamon is 60-64 millió forint.

A cég vezérigazgatója, Tobias Moers szavaiból emellett arra lehet következtetni, hogy nem ez lesz az első és egyetlen különleges kiadás a Vantage-ből.