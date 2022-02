Tavaly az Európai Unióban átlagosan 3,5 százalékkal drágultak az új személyautók, miközben Magyarországon 9,2 százalékkal nőttek az árak az Eurostat adatai szerint – írta a Napi.hu. Ezzel hazánk nem csupán csúcstartó, de jócskán lekörözi a második helyen álló Németországot, ahol csak 4,6 százalékos volt az újautó-piac inflációja.

Nem volt sokkal jobb a helyzet 2020-ban sem, akkor a magyar piac 8,8 százalékkal drágult, szemben az uniós 1,7 százalékkal. Tavalyelőtt a második helyen Ausztria szerepelt 4 százalékos inflációval. 2019-ben Magyarország a második helyen állt 4,4 százalékkal, csak Portugália (4,7) előzte meg, míg a 27 EU-tagállamban 1,9 százalékos volt a drágulás.

“A szokatlanul magas számok mögött a forint gyengülése áll, más oka lényegében nincs” – mondta a Napi.hu kérdésére Erdélyi Péter, a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesületének elnöke.

Az autók ára persze nemcsak Magyarországon, de más európai országokban is meghaladta az átlagos inflációt, hiszen már régóta ellátási problémákkal küszködik az ágazat. Ez visszavezethető a félvezető-hiányra is, de a logisztika is megsínylette a Covid-válság hatásait. Így ma nemcsak sokat kell fizetni egy új autóért, de sokat is kell várni rá (főleg, ha a konténerhajó ki is gyullad az óceán közepén).