A tavaly ősszel bemutatott Mercedes-Benz EQE 215 kW (292 LE) teljesítményű hajtáslánccal debütált; ennél jelentősen erősebbek a most leleplezett AMG kivitelek.

Az EQE 43 4MATIC 350 kilowattal (476 lóerő) indít, míg az EQE 53 4MATIC+ félelmetes 460 kW-ot (626 LE) kínál. A forgatónyomaték értéke 858, illetve 950 Nm. Ennél is erősebb az utóbbi verzió AMG Dynamic Plus csomagos kivitele: itt már 505 kW (687 LE) és kerek 1000 Nm szórakoztatja a vezetőt.

A kisebbik AMG modell 4,2 másodperc alatt gyorsul 100 km/órára, végsebessége 210 km/óra. A nagyobbik releváns értékei 3,5 (3,3) mp, illetve 220 (240) km/óra, zárójelben a Dynamic Plus csomagos adatok. Mindkét modell kínál egyébként rajtautomatikát, valamint kétféle sportos és egy komfortos üzemmódot, továbbá 50%-ra csökkentett motorteljesítményt kínáló módust vizes, havas aszfaltra.

A nagyobb teljesítmény az energiafogyasztásra is rányomja a bélyegét: a belépő variáns akár 660 kilométeres WLTP hatótávolsága helyett a gyengébbik AMG modell 533, az erősebbik 518 kilométert bír egyhuzamban, elméletileg.

A 328 voltos akkumulátor nettó kapacitása 90,6 kWh, a rendszer csökkentett kobalttartalmú cellákból épül fel. Tölteni akár 170 kW-tal lehet az akkut, ilyenkor 15 perc alatt 180 kilométerre elegendő energiát tud felvenni az autó. Otthon 11 vagy 22 kW-tal tölthető, egyes piacokon pedig kétirányú energiaáramlás is megoldható, azaz az AMG EQE áramforrásként is használható, például egy otthon energiaellátására.

Az AMG verziók is nagy hatásfokú regeneratív fékrendszert kaptak, amely akár 5 m/s2 negatív gyorsulást képes elérni, azaz lehetővé teszi az egypedálos vezetést. Természetesen mechanikus súrlódófék is van, méghozzá feljavított kivitelben, sőt, opcióként karbon-kerámia fékek is kérhetők.

A sportmodellek minden részletében áthangolt légrugózást kaptak, egyes futóműkomponenseket nagyobb teherbírású, átméretezett elemekre cseréltek.

A szabad hasmagasság eleve 15 mm-rel kisebb, mint a polgári EQE modelleken, de a karosszéria pillanatnyi magasságát automatikusan szabályozza a rendszer. Alapfelszerelés az aktív hátsókerék-kormányzás, míg a speciálisan programozott hanggenerátor révén az elengedhetetlen AMG zajokról is gondoskodtak. Hanghatás kíséri a motorok „beindítását” és „leállítását”, de még a központi zárhoz és az irányjelzőkhöz is egyedi AMG-kattanást programoztak.

Az egész műszerfalat beborító Hyperscreen képernyő opciós, de ha már van, kérhető hozzá egy sor AMG-specifikus beállítás és funkció, például egy telemetriai program, amellyel versenypályán akár 80 különböző paramétert követhetünk nyomon folyamatosan.