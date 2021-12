Sportváltozat készült a Mercedes-Benz EQS akkumulátoros luxuslimuzinból. Az AMG verzióba speciális villanymotorokat építettek be; újratekercselték azokat, nagyobb áramerősséget bírnak el, és módosították az azokat vezérlő szoftvert is. A motorok így nagyobb fordulatszámra képesek. Különösen a hátsó tengelyre szerelt motor teljesítményét növelték meg. A mérnökök a villanymotorok hűtését is továbbfejlesztették, valamint az erőátvitel külön hűtőkört kapott, ami nem csak hűteni, de fűteni is képes a hajtásláncot, ami értelemszerűen télen jön kapóra.

A dupla villanymotoros, összkerékhajtású AMG EQS 53 4MATIC+ két teljesítményszinten készül. Az alapverzió kombinált csúcsteljesítménye 658 LE, maximális rendszernyomatéka 950 Nm, ami 3,8 másodperces 0-100 km/óra gyorsulást és 220 km/óra végsebességet tesz lehetővé. Akinek ez kevés, megrendelheti az AMG Dynamic Plus csomagot, amelyben a rendszerteljesítmény 761 lóerőre emelkedik, a nyomatéki csúcs pedig eléri a 1020 Nm-t. Így felkészítve a nagy limuzinnak nem kell több 3,4 másodpercnél ahhoz, hogy álló helyzetből elérje a 100 km/óra sebességet, a száguldásnak pedig csak 250 km/óránál lesz vége.

Az extrém dinamika kizárólag az akkumulátor legalább 75%-os töltöttsége esetén áll rendelkezésre, illetve be kell hozzá kapcsolni a rajtprogramot – a mindennapi használat során így alighanem az alapverzióhoz hasonló, szintén nem elhanyagolható teljesítmény áll rendelkezésre (a Mercedes 30%-os töltöttség alatt korlátozza a gyorsítóképességet.)

A nagyobb motorteljesítménnyel erősebb fékenergia-visszanyerés jár; a három fokozatban állítható regeneratív fékrendszer akár 300 kW-tal tölti az akkukat, de állóra csak a nagyobb teljesítményű, felárért akár karbon-kerámia tárcsákat alkalmazó mechanikus fékekkel együtt képes fékezni az autót – magyarul nincs egypedálos vezethetőség (van viszont helyette állóra fékező adaptív tempomat.)

A 400 voltos akkumulátor nettó (kihasználható) kapacitása 107,8 kWh. Ennek vezérlő szoftvere vezeték nélküli kapcsolatos keresztül frissíthető. Míg komfort üzemmódban a minél takarékosabb üzem a cél, sport és sport+ fokozatba kapcsolva a maximális teljesítményleadás kerül előtérbe; ezt támogatandó új kábelezést kapott az AMG verzió.

Az akku, amelyre 10 év / 250 ezer km kapacitásgaranciát vállal a cég, legfeljebb 200 kW-tal tölthető; ilyenkor 19 perc elegendő ahhoz, hogy 300 kilométerrel növeljük az egyébként 529-586 kilométeres hatótávolságot (WLTP szerint mérve.) Az autó rendelkezik a kétirányú töltés képességével, azaz háztartási áramforrásként is használható azokon a piacokon (egyelőre Japán), ahol ez műszakilag és jogilag megoldott.

A nagyobb motorteljesítmény kiaknázhatóságát szolgálják a speciális Michelin Pilot Sport EV abroncsok, amelyeket kifejezetten elektromos sportautókhoz fejlesztettek ki. A futómű az alapverzió (adaptív lengéscsillapítás, légrugózás, összkerék-kormányzás) áthangolt változata.

A végére hagytuk a hangélményt: az AMG speciális, több fokozatban, illetve hangszínben szabályozható hangzást komponált az autóhoz, ügyelve arra, hogy a rajtautomatika használatakor extra hangélményben részesüljön a vezető és környezete.