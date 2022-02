Ahogy arról a Vezess is hírt adott, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a 26-os főúton a megengedett, 60 km/órás sebesség több mint háromszorosával, 183-mal előzte meg jobbról a szirénázó mentőautót egy BMW sofőrje. Eljárás indult a szabálytalan sofőr ellen, emellett 130 ezer forintos bírságot és 6 büntetőpontot szabtak ki rá.

Ennek hatására egy kísértetiesen hasonló esetről látott napvilágot egy újabb felvétel: a 112press.hu olvasójának utasa még 2021 nyarán készítette az M5-ös autópályán, a felvételen pedig az látható, ahogy egy BMW-s az inárcsi pihenőhely közelében jobbról kerülte meg a szirénázó mentőautót – és mint kiderült, nem azért sietett, mert szólította volna a természet.

A pihenőhelyet is elhagyva még egy ideig a belső sávban haladt, utolérve más járműveket, de a mentőnek köszönhetően a BMW vezetője is folytathatta sietős útját, aki talán még élvezte is a szirénás „segítséget”. Ezt már nem rögzítették, mert addigra az utas hányingert kapott attól, hogy próbálta az úton tartani a kamerát; az erős nagyítás miatt minden irányba ugrált a kép a legkisebb zökkenőnél is.

Bevallása szerint a kamerás autó vezetője tempomattal, 132 km/órás sebességgel haladt a mentő közelében a külső sávban, azaz a mentőautó aligha tartotta fel a szabályosan közlekedőket.

„Abban a mentőben akár súlyos sérült is lehetett, akinek nem mindegy, hogy szlalomozva szállítják, miközben jobbra-balra dől, vagy a lehető legkevesebb irányváltással, a lehető leggyorsabban kerül kórházba. Nem kívánom a sofőrnek, hogy egyszer fedezze fel a különbséget a kettő között, de szeretném, ha toleránsabb lenne. Az autója és a lóerők száma nem írja felül a KRESZ-t” – írta a portál olvasója.

Beszámolója alapján néhány nappal korábban az M0-son is találkozott hasonló helyzettel: akkor egy sötét színű, szlovák rendszámú BMW tapadt rá egy szirénázó mentőre, amit végül ugyancsak jobbról előzött meg.