A Land Rover az USA szabadalmi hivatalánál jegyeztette be a Defender 130 formavilágát és arányait. A típus érkezéséről már korábban is lehetett tudni, de most először látható teljes valójában a leendő csúcsmodell – még ha csak rajzokon is.

Visszatér, de más lesz a Land Rover Defender 130 Visszatér, de más lesz a Land Rover Defender 130 1 /5 downloads27 Úgy tűnik, az első kerék mögötti légkivezető nyílásnak más a rajzolata, mint a rövidebb kiviteleken Fotó megosztása: 2 /5 downloads26 Fotó megosztása: 3 /5 downloads28 Fotó megosztása: 4 /5 land_rover_defender_130_patent_images_001 Fotó megosztása: 5 /5 land_rover_defender_130_patent_images_002 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

A jelek szerint 130-as tengelytávja megegyezik a Defender 110-esével, de jelentősen (úgy tudni, közel 36 centiméterrel) hosszabb lesz a hátsó túlnyúlása. A klasszikus, eredeti Defender esetében a 90, 110 és 130 típusszámok a tengelytávolságot jelölték, colban megadva (a tényleges értékek 92,9, 110 és 127 voltak), ezt nem vállalta be az utódmodellnél a Land Rover. Ezzel mintegy 5,37 méterre nő a jármű teljes hossza, ami kényelmes hétszemélyes utasteret és rosszabb manőverezhetőséget jelent (a nagyobb hátsó túlnyúlás miatt ráadásul a terepszög is csökken).

Nem biztos persze, hogy a Defender 130-ast sokan viszik majd piacra: úgy tűnik, mindkét testvérénél fényűzőbb, aszfaltorientáltabb hangsúlyt kap majd a modell. Ezt erősítik azok az értesülések is, amelyek szerint a 130-as nem lesz elérhető alacsonyabb felszereltségi szinteken.

Nem a 130-as lesz a Defender modellcsalád egyetlen bővítése. Várhatóan pickup is készül belőle (hogy felvegye a harcot a Jeep Gladiatorral), illetve tervben van egy ultranagy teljesítményű SVR modellvariáns is. A 130-as mindenesetre várhatóan már idén nyáron bemutatkozik, értékesítése pedig az év vége előtt megkezdődhet.