Tévedtünk, amikor azt hittük, a plug-in hibrid hajtáslánc lesz az új Defender széria csúcsmotorja: most bemutatkozott az igazi topmodell, a kompresszoros, nyolchengeres behemóttal szerelt Defender V8. A nyugalom megzavarására alkalmas számok következnek: 525 lóerő, 625 Nm, álló helyzetből 5,2 másodperces gyorsulás 100 km/órára, 240 km/óra végsebesség – és mindehhez norma szerint 14,5 literes átlagfogyasztás.

Ez öngyilkosság volna megfelelő futómű nélkül, de a Land Rover erre is gondolt: lecserélték a lengéscsillapítókat és rugókat, masszívabb kanyarstabilizátorokat építettek be, újrahangolták a kormányművet, és iszonyatos fékeket (20 colos tárcsák!) építettek be.