Nehéz eldönteni, a BMW melyik újdonsága lenyűgözőbb az idei CES kiállításon: az iX M60 irgalmatlanul erős elektromos hajtáslánca, a színváltó fényezés, vagy az a fedélzeti mozirendszer, amely 8K felbontású, ultra széles formátumú monitoron keresztül gondoskodik a hátul utazók szórakoztatásáról.

Ez utóbbi mindenesetre kézzel foghatóbb, könnyebben értelmezhető fejlesztés, mint a színjátszós karosszéria. A My Mode Theatre csomag egy 31 colos (78.5 cm) képátlójú, de szokatlanul széles, 32:9 méretarányú, rendkívül nagy, 8K felbontású panoráma kijelzőt, csúcskategóriás Bowers & Wilkins Diamond Surround audiorendszert, valamint az 5G adatkapcsolat révén zökkenőmentes video streaming lehetőséget nyújt az utasoknak. Hogy ez utóbbit ki is lehessen használni, a BMW együttműködésre lépett az Amazon Fire TV szolgáltatással – igaz, ez „csupán” 4K felbontásban sugároz, ám így is a legjobb minőségű videoélményt biztosítja, ami ma autóban elérhető.

a videó a hirdetés után indul

A rendszer legizgalmasabb eleme értelemszerűen a tetőkárpittól az első ülések fejtámlájáig húzódó, az utasteret széltében szinte teljesen kitöltő kijelző. Ez használaton kívül a tetőben húzódik meg, kívánságra elegáns ívben forogva ereszkedik alá két tartósínjén. Bekapcsolásakor az oldalsó és hátsó ablakokon automatikusan felemelkednek az árnyékolók, a rendszer visszaveszi a hátsó üléssori hangulatvilágítás fényerejét.

Viszonylag korlátozott persze azoknak a tartalmaknak a választéka, amelyek ilyen ultra széles formátumban elérhetők, ezért a kijelző rugalmasan alkalmazkodik a video formátumához: 16:9, 21:9 vagy 32:9 oldalarányú vetítés is megoldható. Ilyenkor az elsődleges tartalom középen jelenik meg, a két szélső képernyő-szegmenst pedig saját igényeik szerint alakíthatják az utasok – tökéletes megoldás napjaink tinédzsereinek, akik egyszerre képesek filmet nézni, videojátékozni és online chatelni.

A gigakijelző érintésérzékeny, de a hátsó utasok az ajtópanelen elhelyezett érintőfelületről is vezérelhetik a funkciókat. A monitor dőlésszöge a fényviszonyoktól, illetve az utasok üléshelyzetétől függően változtatható, a bal és jobb oldali ülésen külön szabályozható a hangerő.