Az elmúlt években sok támadása érte a Tesla Autopilotját, vizsgálat is indult az amerikai gyártó ellen: hiába hangsúlyozták, hogy nem teljesen önvezető, hanem csak vezetéssegítő rendszerről van szó, sokakat félrevezetett a neve. Egy pennsylvaniai házaspárnak viszont igencsak kapóra jött a létezése.

Yiran Sherrynél ugyanis idő előtt megindult a szülés egy szeptemberi délelőttön, mielőtt még férjével, Keatinggel a kórházba ért volna, így gyermekük, Meave Lily egy Tesla Model 3 anyósülésén született meg. Eleve kritikus volt, hogy egyáltalán eljutnak-e a kórházig, de a csúcsforgalomba érve egyértelművé vált, hogy ez aligha fog megtörténni.

My wife courageously delivered our baby girl, Maeve, in the front seat of our ⁦@Tesla⁩ model 3 en route to the hospital - here’s the story ⁦@PhillyInquirer⁩ ! ⁦⁦@elonmusk⁩ ⁦@Tesla thx for the autopilot⁩ 🤝💯 #tesbaby https://t.co/JPMfh7AyhN