Ezentúl már önvezető taxikkal is utazhatnak az emberek Abu-Dzabiban, december 23-án, csütörtökön ugyanis sikeres – és egyébként ingyenes – tesztidőszakot követően elindult a Txai szolgáltatása Yas szigetén.

Az állami hírügynökség beszámolója szerint az utasok okostelefonos, az Apple mellett a Google Play kínálatában is elérhető applikáción keresztül rendelhetnek taxit. A károsanyag-kibocsátás csökkentését szem előtt tartva kizárólag elektromos és hibrid járművekből áll a Txai flottája, amit a következő fázisban tovább szeretnének bővíteni.

Abu Dhabi Self-Driving Taxi "TXAI" Hit Road For The First Time In Yas Island pic.twitter.com/WqK54rIL5s