Mercedes-Benz. Komoly, nagy múltú autógyár. Tulajdonképpen a legnagyobb, hiszen az első autó megjelenése is hozzájuk köthető. Felelős döntésre sarkalló örökség. 2021: a cég bemutatta vadonatúj roadsterét. Igazi ikon született újjá. De vajon mit keres ez a modell itt, a húszas években, amikor a piac az SUV-kről, a divatterepjárókról szól?

Mondhatnánk, hogy a típus köszöni szépen, jól van, de az nem lenne igaz. Még a kétezres évek elején is évi 13 ezer SL-t adtak el, tavaly pedig mindössze 1300 darab fogyott belőle. Akkor miért nem merik nyugdíjazni a modellt? Szép emlék marad, a számok szerint nem sok embernek hiányozna, ráadásul a régi, már futó modellek szépen felértékelődnének.

A prémiumgyártók lelki világát érteni kell. Bár a csúnya számok tényleg azt mutatják, hogy az érdeklődés csökken iránta, de az SL jóval több közvetlen pénzügyi forrásnál. Túlmutat saját magán. A márka elköteleződését mutatja. „Fontos számunkra, hogy az SL szerepeljen a termékpalettánkon, mert a márka szempontjából ez az egyik ikon az 1950-es évek óta. És minden évtizedben van egy SL, mely tükrözi az adott korszak életstílusát” – vallja be Michael Knoller, a Mercedes-AMG marketing- és értékesítési vezetője.

Olvassunk a sorok között! Az SL tehát nyereséges – hiszen végül is mégis ez a legfontosabb –, csak nem a klasszikus értelemben. Az SL-t látva kap kedvet a vevő megvenni más, esetleg olcsóbb, esetleg neki praktikusabb vagy formailag mégis jobban tetsző modellt, miután az SL tudása egyszerűen csak lenyűgözte.

És természetesen ott vannak, akik meg is veszik a modellt. Ők pedig értékes vásárlók: hűségesek szeretett márkájukhoz, ráadásul jómódúak. Őket pedig illik mély meghajlással kiszolgálni, miközben a Mercedes megmutatja a világnak, hogy nagyon tudnak autót gyártani. Extra mellékhatásként azt is tudatják, hogy rajtuk nem fog a világjárvány és annak következményei (keresletcsökkenés, készlethiányok…), illetve ők még kitartanak olyan modell mellett, melyről a konkurencia egy része lemondott már. Ez a fajta hozzáállás tartja életben a reményt az autók szerelmeseiben és ez élteti és tölti meg a Sport Auto magazint is, melynek új, január-februári száma – benne többek között az új SL-lel – már megjelent.

A három „virsli” láttán is felmerülhet bennünk a címben feltett kérdés. A tesztelt modellek összesen nyomnak 2,3 tonnát, azaz együtt is könnyebbek, mint egy Porsche Taycan Turbo vagy egy BMW X6 M. Már ebből is látszik, hogy egyikük sem az aktuális villanyautó- vagy SUV-őrület jegyében fogant. Klasszikus, analóg szabásminta alapján, ízig-vérig sportkocsinak készültek. Más kérdés, hogy mindegyik a maga módján az. A különbségeket és egyedi szépségeket tárja fel a Sport Auto cikke.

1966 és 1969 között egymás után négyszer aratott győzelmet a Ford a GT40-nel a 24 órás Le Mans-i versenyen. 2016 és 2019 között a GT-vel tért vissza a gyorsasági futamok világába. Amikor utolsó tiszteletkörére indult az újkori motorsporttörténet nyugdíjazás előtt álló, sikeres versenyautója, a magazin munkatársai ott voltak.

Szintén tanúi voltak egy közelmúltbeli trónbitorlásnak. Tesztjük alatt a Nürburgring Nordschleifét iszonyat gyorsan futotta le a Mercedes-AMG GT Black Series, és szemük láttára döntötték meg a Porsche 911 GT2 RS körrekordját. Hogy sikerülhetett ez?

A brit Ferrari-specialista, a GTO Engineering a rövid tengelytávú 250 GT California Spyder-utánzata minden szempontból megegyezik a hatvanas évekbeli eredetivel. Egészen addig, amíg bele nem ülsz.

Mindig is a sportosság és a kényelem sajátos egyensúlya volt a gran turismók egyik fő ismérve. A Porsche 911 Turbo S, a McLaren GT és a Ferrari Roma a maga módján tovább árnyalja a képet. Részletes összehasonlító teszt a magazinban!

A fix hátsó szárny elhagyásával Touring modellváltozat született a Porsche GT3-ból. Nem is gondolnánk, milyen nagy hatása van e módosításnak: minden eddiginél határozottabb márkajelleget öltött általa a sportkocsi.

Mint azt a BMW M850i és a Bentley Continental GT V8 példája ékesen bizonyítja, nem kell feltétlenül csúcsmodell ahhoz, hogy megtalálják számításukat a sportosságot és kényelmet egyaránt áhító, tehetős autóvásárlók.

Kezelésbe vette a Turbo Technik Pietz a Porsche Boxster motorját. Nem a négyhengeres turbót, hanem a nagy fordulatra tervezett szívó erőforrást. Lássuk, mit művel a 718 Spyderrel a nagyobb teljesítmény és nyomaték!

És ismét a bevezetőben írt gondolatok szellemében: vajon minek tesz jót egy különleges modellváltozat? Íz alapjául szolgáló autótípus népszerűségének vagy a gyártó pénztárcájának? A Honda Civic Type R-ből kifejlesztett Limited Edition tesztje talán megadja a választ erre a kérdésre, legalább a japán gyártó esetében. További aszfaltszaggató és/vagy érzéki modellek a legújabb Sport Autóban!