Az eredetileg tervezett 143 ezerhez képest 25%-kal, közel 36 ezerrel kevesebb autót gyártanak 2021 végéig a Suzuki esztergomi üzemében a chiphiány okozta kiesés miatt – adta hírül a Világgazdaság. A Magyar Suzuki Zrt.-nek fennállása 30. évében szeptemberben két hétre is le kellett állnia az egész világot sújtó válság miatt, emellett többször is csak egy műszakban termeltek, illetve termelnek.

Az átszervezésben érintett munkatársaknak pihenőnapokat biztosítottak, amiket később transzfernapokkal pótolnak a munkaidőkereten belül – közölte az esztergomi vállalat a lappal.

Mindennek ellenére a Suzuki immár 11 hónapja vezeti a magyarországi újautó-eladásokat: az eddig eladott 16 483 autóval a márka a piac közel 15%-át teszi ki. A japán gyártó magyarországi üzemében már két éve gyártanak hibrid modellekeket az uniós piacokra, tavaly a legyártott autóknak már a 65%-a ilyen volt.

Nemrégiben az új S-Cross gyártása is megkezdődött Esztergomban, ahonnan Európába, Latin-Amerikába, Óceánia és Ázsia térségébe is exportálnak. Az új szabadidőjárművet a Vezess is kipróbálhatta, erről a teszt itt olvasható el.

2019-ben több mint 60, tavaly pedig több mint 38 millió euró értékű beruházást hajtott végre a Magyar Suzuki Zrt., míg az idei ráfordítások összege majd tavasszal derül ki.

A végéhez közelít az az ötéves kutatás-fejlesztési projekt, ami a gyártási és logisztikai rendszerének továbbfejlesztését, korszerű, a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő prototípusokat fejlesztését, illetve a Magyar Suzuki első önálló szabadalmának megalkotását foglalja magában.

A Világgazdaság cikke arra is rámutat, hogy az esztergomi Suzukinak a járványhelyzetben sem kellett elbocsátásokhoz folyamodnia, emellett a bérek kifizetése is folyamatos volt.