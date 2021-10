A VW-csoport egykori vezérének fia, Ferdinand Porsche dédunokája, Anton Piëch 2017-ben, Svájcban hozta létre a Piëch Automotive családi vállalkozást. Anton és társa, Rea Stark Rajcic azóta azon dolgozik, hogy bemutassák a márka első típusát. 2019-ben Piëch Mark Zero néven már láthattunk ennek előtanulmányát, most pedig itt a végleges modell, amelyet egyszerűen Piëch GT-nek neveztek el.

Kifejezetten olyan autót szerettek volna alkotni, amely a klasszikus értékeket kombinálja a legújabb technológiákkal. A GT ezért erősen archaizáló, és nem különösebben karakteres modell lett (bár a hátsó lámpák és a far kialakítása valóban különleges), hajtása pedig elektromos, mi más is lehetne.

Az autóban három villanymotor dolgozik, egyenként 150 kW (204 LE) teljesítménnyel: a hátsó kerekeket egy-egy villanymotor hajtja, a harmadikat pedig az első tengelyre illesztették. Álló helyzetből nem egészen 3 másodperc alatt gyorsul 100 km/órára az autó.

A 4,4 méter hosszú autó 1,8 tonnás tömege kedvezőnek mondható a 75 kWh kapacitású Li-Ion akkucsomag tükrében. A Piëch azt állítja, egy szabványos gyorstöltő-ponton 8 perc alatt 80%-ra tölthető az autó, de egy speciális villámtöltővel akár 5 perc alá is szorítható a szintidő. Az akkucsomagot egyébként úgy rendezték el, hogy elsősorban a hátsó tengelyt terhelje: ide jut az autó tömegének 60%-a.

A most bemutatott autó a leendő szériamodell első prototípusa; jövő márciusban elkészül a második, amit 2022-ben és 2023-ban további prototípusok követnek majd. A szériagyártás a tervek szerint 2024-ben indulhat be. Az ár még nem ismert, két dolgot azonban már most bejelentettek: egyrészt évente akár 1200 autót is képesek lesznek építeni, másrészt a moduláris kialakításnak köszönhetően más karosszériák (pl. kabrió), illetve más hajtásláncok (pl. hidrogén üzemanyagcella) is elképzelhetők.