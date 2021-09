Miután a Volkswagen tavaly ilyenkor leleplezte a Golf kombit, két hónapra rá pedig a Golf R is színre lépett, valójában sokkal korábban számítottunk a két verzió egyesítésére, azaz a Golf R Variant megjelenésére. A korai premier elmaradt, most viszont itt van a sportos kombi, és semmi meglepetést nem hozott.

Ahogy a ferdehátú Golf R, a Variant is az új fejlesztésű 4Motion összkerékhajtási rendszert kapta, amelyben R Performance nyomatékvektor-szabályozású, szelektív működtetésű fékrendszer dolgozik a hátsó tengelyen. Mint minden ilyen rendszer, a hátsó kerekeket eltérő mértékben hajtani képes megoldás egyszerre teszi sportosabbá és biztonságosabbá az autó vezetését. A rendszer működését összehangolták az elektronikus első differenciálzárral, valamint az opciós adaptív lengéscsillapítással. A rendszert – hol máshol? – a Nürburgring északi nagykörén, a Nordschleifén hangolták be.

Akinek az R alap tudása kevés, kérhet R Performance pakkot, ami két extra üzemmódot (azaz elektronikus vezérlési csomagot) tartalmaz. A ’Special’ névre hallgató kifejezetten a Nordschleifére optimalizált hangolási programot hívja elő; értelemszerűen más hasonló, technikás, közúti jellegű pályán is alkalmazható. A másik üzemmód a ’Drift’, ami nem igényel különösebb magyarázatot. A Volkswagen nem ajánlja ezek közúti használatát, és a fegyelmezett ügyfelek nyilván be is fogják tartani ezt az észszerű kérést.

A Golf R Variant motorja a jól ismert kétliteres, négyhengeres turbómotor, amelynek negyedik generációja itt 320 lóerőt ad le; az autó 4,9 másodperc alatt gyorsul 100 km/órára. Végsebessége 250 km/óra, de az említett R Performance csomag megvásárlása esetén 270 km/óránál szabályozzák le a hajtást.

A Golf R Variant értelemszerű előnye a ferdehátú sportmodellel szemben a nagyobb csomagtartó, amelyet a hátsó üléseket lehajtva 1642 literre bővíthetünk, valamint a külön rendelhető, elektromosan behúzható vonóhorog, ami vontatásra is alkalmassá teszi a tüzes kombit.

