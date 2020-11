Ez még nem a mi Golf R-ünk… Bár Amerika hat-kilenc órával jár Európa mögött, a dolog úgy esett, hogy ott mégis korábban mutatták be a Volkswagen Golf legsportosabb változatát, a Golf R-t, mint minálunk. A cikkben az adatok tehát az észak-amerikai modellre vonatkoznak; amint rendelkezésünkre állnak az európai specifikáció részletei (különös tekintettel az itteni motorteljesítményre), azokhoz igazítjuk a leírtakat.

A motor a szokásos kétliteres, négyhengeres formátumot követi. Legnagyobb teljesítménye észak-amerikai kivitelében 319 lóerő, maximális forgatónyomatéka 420 Nm. Az autó 4,7 másodperc alatt gyorsul 100 km/órára, végsebességét 250 km/órában korlátozták. A motor hőgazdálkodásáról teljesen elektronikus hűtővezérlés gondoskodik, ami felgyorsítja az üzemi hőmérséklet elérését, és ezzel csökkenti a kopást, valamint a fogyasztást. Mindkét oldalon változó a szelepvezérlés, a kipufogó oldalon a szelepemelés mértéke is variálható. A váltó alapértelmezésben hatfokozatú manuális, de kérhető hétfokozatú duplakuplungossal is az autó.

Ahogy korábbi sportos modelleknél már láthattuk, a Golf R is LED-csíkot visel keresztben az orrán – ez Amerikában kék színű, és a modellszéria uralkodó színvilágát ismerve valószínűleg Európában is az lesz, noha így összekeverhető a GTE plug-in hibriddel – mármint amíg el nem indul. A magától értetődő szín egyébként a Lapiz-kék, de ha valaki nagyon akarja, feketében és fehérben is rendelhető a Golf R.