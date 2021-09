Csaknem negyed percet vert rá az eddigi körrekorder villanyautóra a Tesla Model S Plaid, a márka új szuperfegyvere.

Azt eddig is tudtuk, hogy a puszta számadatok alapján a Tesla Model S széria zászlóshajója, a három villanymotoros Plaid modell brutális: kombinált rendszerteljesítménye 1020 lóerő, álló helyzetből 2,1 mp alatt gyorsul 100 km/órára, a negyed mérföldes sztenderd dragster-gyakorlatot pedig 9,23 másodperc alatt teljesíti.

Egy dolog azonban egyenesben gyorsan menni, és egészen más versenypályán jól teljesíteni. A Model S Plaid egy korai prototípusa 2019-ben már nagyon jó időt futott a Nürburgringen, most pedig felvitték a pályára a sorozatgyártású modell egy példányát.

A prototípus annak idején 7:13-as időt futott, de könnyű volt neki, hiszen azt kifejezetten erre fejlesztették. Most viszont egy teljesen szériaállapotú modellt küldtek körbe a Nordschleifén, amely 7 perc 30,9 mp alatt teljesítette a távot. Ez jóval gyorsabb, mint az elektromos szériaautók mezőnyének eddigi rekordere, a Porsche Taycan: a német autó 7:42-t regisztrált még 2019 nyarán.

A rekordról Elon Musk számolt be, szokása szerint a Twitteren:

Tesla Model S Plaid just set official world speed record for a production electric car at Nurburgring. Completely unmodified, directly from factory. pic.twitter.com/AaiFtfW5Ht

