Ha minden jól alakul, akár már idén bemutatkozhat az első magyar versenyző az endurance-világbajnokságban. Az első magyarként Le Mans-prototípust autót vezető Volentér Balázs ugyanis roppant kedvező ajánlatot kapott az ARC Bratislava csapatától, és ha elő tudja teremteni a körülményekhez képest kedvező anyagi feltételeket, a szezon utolsó két futamán rajthoz is állhat – értesült az Eurosport Hungary.

„Hatalmas lehetőség és megtiszteltetés, hogy egy WEC-ben és Le Mans-ban is induló csapat számít rám. Már az is óriási dolog volt, amikor 2018-ban első magyarként vezethettem Le Mans-prototípus versenyautót, de ez valami teljesen más szint. Sokadjára kimondva is hihetetlen, de igaz” – mondta a 24 éves versenyző.

Volentér így a Bahreinben rendezendő hat- és nyolcórás versenyeken indulhatna az LMP2-es kategóriában, ami a hiperautó-géposztály alatti legmagasabb szint a szériában. A korábban a hazai formulaautózásban jeleskedő pilótával komolyan számol a lengyel alakulat, amit jól mutat, hogy sikeres bemutatkozás esetén teljes szezonra szóló ajánlatot kaphat 2022-re, így a Le Mans-i 24 óráson is rajthoz állhatna, ami magyar fronton csakugyan példa nélküli.

„Nem származom gazdag családból, nincsenek olyan anyagi lehetőségeim, mint sok más fiatal versenyzőnek” – tette hozzá. „Viszont az ajánlat annyira kedvező, hogy nehezen, de még így is előteremthetőnek tűnik, ezért nekifutottunk, és megpróbáljuk összerakni a szükséges pénzügyi hátteret. Tárgyalunk, és keressük is azokat a lehetséges szponzorokat, akik fantáziát láthatnak ebben a projektben.”

„Soha korábban nem indulhatott még magyar pilóta a WEC-ben, és abban is majdnem biztos vagyok, nem hamar lesz másik lehetőség arra, hogy valaki ennyi pénzért eljuthasson itthonról az endurance-világbajnokságba.”