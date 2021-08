A DS 9 luxusszedán csúcskiviteléből átemelt fotel nem csak dizájnjában és speciálisan steppelt bőrkárpitozásában idézi az autó vezetőülését, hanem funkcionalitásában is. Van benne masszázsfunkció, ötféle üzemmóddal és három intenzitással, valamint fűtés és szellőztetés is, hogy a kapitány minden helyzetben megőrizhesse hidegvérét. Állítható könyöklőt is kapott az ülés.

A Stellantis cégcsoporthoz tartozó prémium DS Automobiles kárpitosai az ülés háttámlájába hímezték a Charles de Gaulle R91 címerét is. Ez a hajó horgonyát ábrázolja, amelyből egy lotaringiai kereszt emelkedik ki. A horgony másik karjából három szárnyforma bomlik ki, utalva a repülőgépekre. Az üléstámla hátsó oldalán, egy fémtáblán kapott helyet a DS logója.

Alább videón is megtekintheted a különleges kapitányi ülést. A film indításához kattints a képre.