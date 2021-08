A Chevrolet 2017-ben vezette be tisztán elektromos városi ferdehátúját. A tömegpiaci villanyautók műfajában azóta is egyedülálló formátumú Chevy Bolt modellt egy ideig Európában is forgalmazták Opel Ampera-e néven, a mai napig mintegy 160 ezer darabot adtak el a 4,17 méteres kisautóból.

A gyártó először 2020 novemberében jelentette be, hogy visszahívja a széria első két modellévben gyártott példányait, mivel ezek akkumulátorai teljes kapacitásra töltve tűzveszélyessé válhattak.

Azóta kiderült, hogy a probléma, amelyet az LG Chem által gyártott akkumulátorcsomagok mechanikus hibái (egy akkumulátorcellába sérült anód, illetve rosszul behelyezett elválasztó elem került) okozhatnak, nem csak a korai típusokat érinti, hanem a mai napig gyártott összes példányt.

A Chevrolet Bolt 288 cellából álló akkumulátorcsomagja kezdetben 60, a 2020-as modellévtől 66 kWh kapacitással bírt; a növekedést az akkumulátor belső kémiai összetételének módosításával érték el. A General Motors annak idején számára kifejezetten előnyös beszállítói szerződést kötött az LG Chem vállalattal, derül ki a Wikipedia vonatkozó szócikkéből.

Az új visszahívást tegnap, augusztus 20-án jelentették be, és ezzel a kampány a valaha gyártott összes, Észak-Amerikában és globálisan értékesített Chevrolet Bolt ferdehátúra, illetve azzal rokon Chevrolet Bolt EUV szabadidőjárműre vonatkozik. A teljes darabszám meghaladja a 140 ezret, a visszahívás költsége az 1,8 milliárd dollárt (kb. 540 mrd Ft).

A gyártó arra kéri a tulajdonosokat, hogy a hibás cellák cseréjéig járművüket ne töltsék a teljes kapacitás 90%-a fölé (erre a töltést vezérlő szoftver lehetőséget kínál), ne engedjék 110 km alá esni a hatótávolságot (ez az észak-amerikai norma szerint mért maximális hatótávolság kb 26%-a), illetve ne töltsék, és ne parkolják zárt térben.

Nem a Chevrolet Bolt az egyetlen elektromos jármű, amelynek akkumulátorhibája tűzveszéllyel fenyeget: a héten Európában is visszahívtak egy villanyautót hasonló probléma miatt.