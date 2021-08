Meglehetősen későn indította útjára tisztán elektromos járműprojektjét a Toyota-csoport. Jelenleg a Lexus UX300e és a Toyota Mirai kivételével nincs olyan típus a konszern kínálatában, amely képes volna teljes egészében emissziómentesen közlekedni – utóbbi használhatóságát sajnos egyelőre foghíjas hidrogéntöltő infrastruktúra teszi elméletivé.

Ott van persze már a célegyenesben a második hullám: a Toyota bZ4X és a Lexus LF-Z tanulmányok nagy kapacitású, modern elektromos szabadidőjárműveket vezetnek elő. Az előbbi szériagyártását 2022 derekára tervezte a cég, de a Lexus piaci bevezetéséről eddig nem esett szó.

A közelmúltban azonban megtörték a jeget: a Lexus hivatalosan is megerősítette, hogy már jövő nyáron bemutatja második sorozatgyártású elektromos típusát. Azt ugyan nem említették, hogy ez egy szabadidőjármű volna, de manapság felesleges kockázatot vállal az az autógyártó, amely nem crossoverrel próbálja bővíteni kínálatát. Az LF-Z egyébként sem az egyetlen sorozatgyártásra váró tanulmányautó a Lexus portfóliójában, hiszen ott van az LF-1 Limitless is – persze az is egy szabadidőjármű.

Akárhogy is lesz, valami jön, és ha az LF-Z az, impozáns újdonságra kell felkészülnünk. A modell 2950 mm-es tengelytávja 160 milliméterrel haladja meg a Lexus RX felső kategóriás szabadidőjárművét, ugyanakkor teljes hossza (4880 mm) 10 mm-rel rövidebb annál. A 90 kWh kapacitású akkumulátor figyelemre méltó 600 kilométeres hatótávolságot tesz lehetővé, miközben az 544 lóerős, 700 Nm-es hajtáslánc 3,0 másodperc alatt gyorsítja 100 km/órára a műfajban könnyűnek számító, 2,1 tonnás járművet.

A bennfentesek egyébként már azt is tudni vélik, hogy mi lesz az új modell neve. Bár hivatalosan sem megerősíteni, sem cáfolni nem hajlandó a Lexus, az RZ 450e nagyon is logikusan hangzik: az R általában a középkategóriás modelleket (RX, RC) jelöli, a 450e az UX 300e-nél jelentősen erősebb, tisztán elektromos hajtásláncra utal, míg az LF-Z nevéből eredő Z egy, a Lexus névadási konvenciójában eddig nem alkalmazott betűjelzés, ami tökéletes választás egy vadonatúj koncepciót követő, nehezen beskatulyázható autóhoz.

Míg a technológia nagy valószínűséggel, a formavilág pedig szinte bizonyosan szorosan fog igazodni a tanulmányautóhoz, kicsi az esélye annak, hogy az utastér jelenlegi formájában gyártásba kerülhet. A szépséges vonalakkal megrajzolt belső tér nem eléggé praktikus, az ökörszarv-kormány pedig túlságosan jövőbe tekintő ahhoz, hogy alkalmazzák. Hogy milyen lehet a sorozatgyártású LF-Z utastere, legkésőbb egy év múlva kiderül.