Beyond Zero, azaz túl a zéró károsanyag-kibocsátáson. A Toyota új szabadidőjármű-koncepciója már nevében is arra utal, hogy több szeretne lenni egyszerű villanyautónál: egy olyan, hosszú folyamat első lépésének szánja a vállalat az autót, amely az emissziómentes közlekedésen túlmutató előnyöket hoz a társadalom, az egyén és a környezet számára – ez alatt azt az Ázsiában gyakori koncepciót kell érteni, hogy az autó nem csak közlekedési eszköz, hanem találkozási tér is barátok és családtagok számára.

A bZ egyben a Toyota új, elektromos típusainak gyűjtőneve is lesz: ezekből 2025-ig hét darabot bocsátanak piacra, további nyolc olyan akkumulátoros elektromos modell mellett, amelyet vélhetően meglévő típusaiból alakít át a Toyota. A bZ modellcsalád teljesen karbonsemleges is lesz, azaz gyártásuk, forgalmazásuk és hulladékként való kezelésük során sem terhelik a környezetet.

A fent említett tizenöt (vagy akár még több) tisztán elektromos modell mellett 2025-re ötvenöt hibrid típus is lesz a Toyota globális kínálatában. Ekkor, azaz négy év múlva a tervek szerint a márka európai eladásainak 70 százalékát teszik majd ki a hibrid, 10 százalékát a plug-in hibrid, és további 10 százalékát a tisztán elektromos (akkumulátoros, illetve üzemanyagcellás) modellek.

A Subaruval közösen kifejlesztett tanulmányautóból 2022 derekára válik sorozatgyártású modell; addigra vélhetően emészthetőbb nevet kap a típus. Formailag mindenesetre nem sok munkája lesz vele a tervezőknek: noha a szögletes karosszéria inkább a Lexus, mintsem a Toyota sajátja, a RAV4 már megmutatta, hogy a cégcsoport tömegpiaci ágazatánál is van helye a sarkos formáknak.

Mivel eleve villanyautónak készült, a Toyota bZ4X egyáltalán nem kapott hűtőmaszkot, bár az orr kialakításakor nem szakadtak el radikálisan a konvencióktól. A formatervre nem is veszteget több szót a cég, pedig tehetné: elöl nem csak a kerékív toldata, de a teljes doblemez kontrasztos kivitelt kapott. Hátul mintha az oldalfalra pányvázták volna a zárófényeket, megismételve a lökhárító vonalvezetését, és koncentrált pontba húzva össze a far kialakítását.

Az egész autó teljesen szériakész benyomást kelt, amihez a hagyományos külső tükrök is hozzájárulnak. Összességében a belső tér is átemelhető a sorozatgyártású modellbe, beleértve a különös kormánykereket is, amely helytakarékos kialakításával kiváló rátekintést enged a műszerekre. Mivel teljes egészében elektronikus kormányművet mozgat, az sem okoz gondot, hogy nem tudunk fogást váltani rajta. Még nem tudjuk, hogyan készülnek átverekedni a mechanikus kapcsolat nélküli kormányművet a szabályozó testületeken, de ez legyen a Toyota gondja.

Mindenestre, ha valóban megmarad a kormány, jöhet vele a több rétegű vezetőtájékoztató felület is, amely a kormányoszlopon elhelyezett visszajelzőkkel és egy különösen széles head-up kijelzővel egészíti ki a kifejezetten sportos hatású, egyetlen kerek műszert. A padló teljesen sík, így hátul különösen bőséges a lábtér, elöl pedig rengeteg tárolóhelyet találunk a padlókonzolon.

A lényeg persze az elektromos hajtás, amelyről azonban egy szót sem ejt a Toyota, azon kívül, hogy az akkumulátor napelemes kiegészítő töltést kap, illetve hogy mindkét tengelyre jut egy-egy villanymotor.

Ha videón is megnéznéd a Toyota új villanyautóját, kattints ide!