Brazíliában Nivus néven már eddig is kapható volt, ám hamarosan Európában is forgalomba kerül a Volkswagen városi divatmodellje, a Taigo. A 426 centiméteres, erősebb csapott hátú szabadidőjárműről semmi további érdemi információt nem közölt a Volkswagen, ám mivel műszakilag megegyezik a T-Cross modellel, várhatóan annak hajtásláncváltozatait kapja meg, beleértve a 150 lóerős csúcsmotort is.

A teljes LED-es fényszórókat, a digitális műszeregységet és az új generációs multimédiás fejegységet kínáló Taigo olyan újszerű szolgáltatásokat kínál, mint a fedélzeti rendszerek felhő alapú személyre szabhatósága, a természetes beszédhangvezérlés, vagy a média streaming funkció, de kérhető világító hűtőmaszkszegély és mátrix LED-es fényszóró is.

Az autó felszerelhető az innovatív IQ.DRIVE Travel Assist rendszerrel, amely akár 210 km/óra sebességig kínál fejlett félautonóm közlekedést.

Bár a Volkswagen nem említi, a képekről egyértelműen kiderül, hogy az autó legalább háromféle kivitelben lesz elérhető: a normál, mezei verzió mellett lesz egy hangsúlyosan sportos karakterű variáns (képeinken a piros autó), valamint egy robusztusabb, offroad-hangulatú kiadás (ő volna a zöld autó). Utóbbi tetősínt biztosan kap, de hogy a hasmagassága nagyobb lesz-e, arról egyelőre nem tudunk nyilatkozni.

