Az újonc a globális MQB padlólemezre épül, így biztonsága és vezethetősége nyilván megüti majd az Európában szokásos mércét. Arányai furcsák: a T-Cross és a T-Roc crossovereknél egyaránt hosszabb, keskenyebb és persze alacsonyabb is lesz, tengelytávja a kettő közé esik, csomagtartója pedig mindkettőnél szűkebb.

Digitális csatornákon tartotta meg a Nivus világpremierjét a Volkswagen. A szubkompakt crossovert Brazíliában fogják gyártani, Dél-Amerikában a következő hónapokban kerül forgalomba, 2021 második felére aztán hozzánk is megérkezik.

VW T-Cross VW Nivus VW T-Roc Hosszúság (mm) 4108 4266 4234 Szélesség (mm) 1760 1757 1819 Magasság (mm) 1584 1493 1573 Tengelytáv (mm) 2551 2566 2590 Csomagtartó (mm) 455 415 445

A brazil piacon 126 lóerős, háromhengeres TSI motorral kerül forgalomba; a hatfokozatú automata sebességváltóval szerelt erőforrás benzinnel és etanollal egyaránt működtethető.

A Volkswagen különösen büszke a Nivus multimédiás rendszerére, amelyet szintén Brazíliában fejlesztettek (így egyáltalán nem biztos, hogy az európai modellek is ezt kapják majd meg.) A 10 colos érintőképernyővel szerelt kezelőfelülethez egy szintén 10 colos virtuális műszeregység társul; a kormánykerék megegyezik a VW Golf új volánjával.

A multimédiás rendszer okostelefon-integrációt is kínál, de igazi trükkje, hogy saját memóriájába is képes letölteni számos Volkswagen alkalmazást. Ezek a parkolástól kezdve az ételrendelésen át a navigációig mindenféle funkciót kiszolgálnak, nem is beszélve a zenéről és a hangoskönyvekről.