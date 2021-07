A Hyundai Tucson egyik nagy dobása a kikapcsolt állapotban a hűtőmaszkba olvadó, észrevehetetlen nappali világítás. Ezt a jellegzetes stíluselemet alkalmazta legújabb buszlimuzinjánál is a gyártó, azzal a fontos különbséggel, hogy a Hyundai Custo nem rejtett, hanem hagyományos fényszórókat kapott.

Persze nem csak stílusában vállal rokonságot a Tucsonnal a Custo: közös a padlólemezük is, amit egyébként világszerte alkalmaz a cégcsoport. A harmadik generációs platform a Kia Carnival egyterű és a Hyundai Staria kisbusz műszaki alapjául is szolgál. Az utóbbi egyébként hamarosan Európában is kapható lesz, nem úgy, mint a Custo, amelyet kizárólag a kínai piacra terveztek és gyártanak.

Jelen változatában egyébként sem volna versenyképes ajánlat Európában a Custo: két, Kínában széles körben alkalmazott benzinmotorral fogják gyártani, a másfél literes 170, a kétliteres 236 lóerős lesz. A váltó mindkét motor esetében nyolcfokozatú automata.