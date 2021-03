Letisztult vonalak, hatalmas egybefüggő felületek, a Hyundai aktuális formai filozófiájához igazodó, a vadonatúj Tucson és az Ioniq 5 stíluselemeit felvonultató dizájn jellemzi a Staria Premium buszlimuzint, a Hyundai praktikusnak ígérkező újdonságát.

Semmi érdemi részletet nem közölt az újdonságról a Hyundai, a név azonban beszédes: minden bizonnyal a közelmúltig gyártott Starex kisbusz utódjáról van szó. A hagyományos felépítésű buszból szintén létezett Premium kivitel. Ugyanakkor gyanúsan rövid az orr: elképzelhető, hogy a Staria elektromos hajtásláncot kap. A középkonzolon elhelyezett váltópanelen mindenesetre kart nem, csak nyomógombokat látunk.

A címben felvetett űrhajós párhuzam egyébként a Hyundaiban is felmerült; a mélyen húzódó övvonalnak köszönhető, hatalmas üvegfelületek és az orr teljes szélességében húzódó nappali világítás inkább emlékeztet holdkompra, mint közúti járműre. A középkonzolon trónoló, ívelt érintőképernyő ugyancsak a sci-fi vonalat erősíti – a vezető előtt nincs is hagyományos műszeregység, csak egy fedeles kesztyűtartó – vélhetően egy head-up kijelzőt alkalmaznak, és talán az imént említett, óriási központi monitor is szolgál vezetőtájékoztató információkkal.

Akármilyen vonzó, mégsem valószínű, hogy a világ minden pontján forgalmazni fogják a Staria / Staria Premium párost. Európában például rendkívüli mértékben beszűkült a buszlimuzinok piaca – van ugyanakkor kereslet a középkategóriás könnyű haszonjárművekre, illetve az ezekből kialakított sokszemélyes utazójárművekre.

További részletek a tavasz folyamán várhatók.