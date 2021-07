Az első félév statisztikái alapján ismét nő a használtautó-piac: az első hat hónap során összesen 394 995 gépjármű talált új gazdára, amely 5,7 százalékkal több 2020-hoz képest. Ezzel párhuzamosan a használtautó-import is javuló tendenciát mutat, bár összességében ezen a területen még visszaesésben vannak az értékesítési számok: idén januártól június végéig 62 836 autót helyeztek Magyarországon forgalomba, amely 3,5 százalékkal kevesebb az elmúlt év hasonló időszakához képest.

Határon belül 75 százalékban tíz évnél idősebb autók cseréltek gazdát, az import esetében pedig 63 százalékot tett ki ezeknek a kocsiknak az aránya, amely továbbra sem javít a 14,7 éves hazai autóállomány átlagéletkorán. A márkák sorrendjét hat hónapot követően az Opel (47 070 autó), a Volkswagen (39 623 autó) és a Suzuki (35 587 autó) vezeti, de a top 10-es listára felkerült a BMW, a Mercedes és az Audi is.

A típusok rangsorában június végén az Opel Astra (23 638 autó) áll az élen a Suzuki Swift (19 670 autó) és a Ford Focus (11 295 autó) előtt, de a Volkswagen Golf és a Passat is karnyújtásnyira áll a dobogótól. Az első félévben a luxusautók iránti kereslet is élénk volt: többek között 728 Porsche, 76 Maserati, 20 Ferrari, 8 Aston Martin, 4 Rolls-Royce és 3 Lamborghini is gazdára talált. De ezzel párhuzamosan 615 Trabant, 256 Wartburg és 36 Zastava is új tulajdonoshoz került.

A legtöbb használt autót Budapesten, Pest megyében és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében írták át, a legkisebb érdeklődés Vas, Tolna és Nógrád megyében volt.