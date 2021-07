Az FIA terveivel összhangban 2022-től hibrid hajtásláncra vált a rali világbajnokság. Az elképzelést a Toyota, a Ford és a Hyundai is támogatta, tehát jövőre akadálytalanul vezethetik be az új szabályzat szerinti versenyautókat a WRC-ben. A Ford most bemutatta versenyautójának prototípusát, de nem csak a hajtáslánc változott.

Az eddigi Fiesta helyett ugyanis mostantól a Puma adja a WRC versenyautó alapjait – ami, ismerjük el, csupán marketingfogás, hiszen a mélyben lapuló technikának vajmi kevés köze van az utcai modellhez. Az viszont bizonyos, hogy az idei Fiesta WRC modellhez képest teljesen új a szerkezet: ahogy a Ford ralipartnerének, az M-Sport istállónak a vezetője, Matthew Wildon elmondta, az alapmotor ugyanaz, mint a jelenlegi versenyautóban, de minden más vadonatúj – a futómű, a geometria, az elektronika.

Az új szabályzat szerint a korábban használt motor maradhat, de hozzá csatolnak egy 136 lóerős villanymotort, amely egy 3,9 kWh kapacitású akkumulátorból kapja az áramot. Az akku a depóban 25 perc alatt feltölthető, illetve a versenyautó rendelkezik regeneratív fékrendszerrel, tehát lassítás közben is tölt. A rendszerteljesítmény nem ismert, de várhatóan nem lesz változás az eddigiekhez képest: a hibrid komponenst ugyanis nem arra szánják, hogy erősebbek, hanem hogy tisztábbak legyenek az autók (pontosabban a vezető mégis csak extraként mozgósíthatja a villanymotor 136 lóerejét, ha nagyot akar gyorsítani, ám ez az extra teljesítmény legfeljebb 3 másodpercig állhat rendelkezésére.

A tisztaságról egyébként más módon is gondoskodik az FIA: a versenyautókat ugyanis 100%-ban fenntartható, szintetikus és bioüzemanyagok keverékéből álló benzinnel tankolják 2022-től, illetve az akkutöltők is fenntartható elektromos energiát adnak tovább az akkuknak.