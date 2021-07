A legcukibb autóban sem lehetsz biztonságban

Kiváló terepalkalmassága mellett bájos szögletességével is sokak szívét meghódította a vadonatúj Suzuki Jimny. Most mégsem ezért írunk róla, hanem mert visszahívták az autót, méghozzá nem is egy, hanem rögtön két, egymástól független probléma miatt.