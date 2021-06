Péntekre virradóan, egy online is közvetített eseményen mutatta be Elon Musk a legújabb Teslát, az összkerék-hajtású Model S Plaidet. Elmondása szerint nemcsak eszeveszettül gyors az új modell, de „olyan is lesz, mintha a gondolataidban olvasna”. Bizonyos helyzetekben képes lesz emlékezni a sofőr mozdulataira, például a kiparkolásra is tanul mintát.

Nem is lehet elmenni szó nélkül a beltér mellett, ugyanis belül egy háromzónás légkondicionáló gondoskodik arról, hogy a forró nyári napokon kellően hideget, a hideg téli reggeleken pedig ideális meleg körülményeket teremtsünk. Ezt kissé szokatlan módon tehetjük meg, mivel egy vizuális csúszkát kell ujjal simogatni.

Elöl egy 17 colos érintőképernyő található, és hátul is találhatóan egy kisebb kijelző. A fedélzeti számítógépes rendszer pedig annyi mindent tud, amit korábban egyetlen személyautóé sem: Musk szerint a tudása egy PlayStation 5-tel vetekedik. Sokan örülhetnek arra, hogy ezt a fejlesztés idővel az összes Model S megkapja.

Ennél is hangsúlyosabb a gyorsasága: három motor hajtja, ezek összesen 1020 lóerős teljesítményre képesek. A 96 km/órás (60 mérföld/órás) sebességet 1,99 másodperc alatt éri el, a végsebessége 322 km/óra. Eddig egyetlen Tesla sem tudott 2 másodperc alatti értéket produkálni, a vállalat reményei szerint azonban jóval gyorsabban gyorsul majd az új Roadster.

Musk ígérete szerint mindössze 15 percig kell töltenünk ahhoz, hogy akár 300 kilométert is megtehessünk a negyedmérföldes (402 méteres) távot kevesebb mint 10 másodperc alatt teljesítő Model S Plaiddel. Maximális töltöttség mellett 628 kilométer lesz a hatótávja.

„Gyorsabb lesz bármelyik Porschénál és biztonságosabb bármelyik Volvónál” – halmozta tovább az ígéreteket a Model S Plaiddel kapcsolatban Musk az esemény végén.

Az esemény és a pontos adatok közlésének apropója egyébként az volt, hogy – a tervezettnél ugyan egy héttel később, de – leszállították az első 25 példányt. A következő negyedévben a tervek szerint már hetente ezer darab leszállítását vállalják majd.

Az árcédulára azonban nem a korábbi ígéreteknek megfelelő összeg került: 10 ezerrel 129 990 dollárra emelkedett a Model S Plaid ára, de még ez is töredéke annak, amit a valamivel dinamikusabban gyorsuló Rimac Neveráért kérnek. Tesla-szinten ez is borsos összeg, pláne a Model S-ek között, ahol a legnagyobb hatótávú, sima modell 50 ezer dollárral kerül kevesebbe.

Korábban szó volt a Model S Plaid+ érkezéséről, de a múlt héten a multimilliárdos innovátor elvetette az ötletet, mondván, elég jó a Model S Plaid is.