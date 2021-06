Hálózatról tölthető elektromos hajtásláncot kap az új Astra, és ehhez kapcsolódóan egy sor formai és funkcionális részlet is radikális változáson megy át – ez derült ki azokból a fotókból, amelyeket most tett közzé a gyár.

Habár nem tudjuk, a villamosított hajtáslánc tisztán elektromos vagy plug-in hibrid lesz (az Astrával közös padlólemezen nyugvó modellek között ilyen is, olyan is van), az biztos, hogy formailag alaposan modernizálják az autót. Egyelőre csak a lámpa és a far egy-egy részletét mutatták meg, ám abból is kiderül, hogy az Opel Mokkával bevezetett, legutóbb a Manta GSE koncepciójárművön kipróbált, erősen geometrikus dizájnvonalat viszi tovább az Astra.

Szintén a Mokka hozta be a csomagtérajtó közepére felírt típusnevet, valamint az egymáshoz képest szögben elhelyezett digitális műszeregységet, illetve érintőképernyőt. Ezeket igényesen kidolgozott nyomógombok és kapcsolók egészítik ki – az Opel ígérete szerint kevés, így vélhetően lesznek elsődleges funkciók, amelyek csak a képernyőről érhetők el.

Új a kormánykerék alakja, rajta komoly vezetőtámogató funkciókat ígérő kapcsolókat látunk, ami pedig az ülést illeti, az Astra ergonómiailag optimalizált bútorzatot kínál – ez régi nagy erőssége a márkának.

A gyárbezárásról szóló korábbi pletykákra rácáfolva az Opel Rüsselsheimben fogja gyártani az Astrát, ötajtós ferdehátú és kombi karosszériával. A gyártás még az év vége előtt megkezdődik.