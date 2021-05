A restomod, azaz a restaurálás és az átépítés közötti alkonyzónában mozgó beavatkozás egyre népszerűbb világszerte: modern műszaki tartalommal teszik biztonságosabbá, egyszerűbben használhatóbbá a régi autókat, miközben azok hangulatát tökéletesen felújított külsőségekkel őrzik meg.

Erre vállalkozott most az Opel is, egy érdekes csavarral: az idén ötven éves Opel Mantába egy 147 lóerős, 225Nm villanymotort építettek be. Ennél is tudunk jobbat: meghagyták az eredeti négyfokozatú kéziváltót, így az autó egészen hagyományos módon is vezethető – vagy, ahogy a gyár is javasolja, ha beakasztjuk a negyedik fokozatot, onnantól kezdve úgy vezethető, mint bármely más elektromos autó.

Az Opel Manta GSe ElektroMOD másik modern vonása a pixel-LED-esre átépített orr, ami a márka legújabb generációs típusaival rokonítja az öreg autót, és amely a fénypontokból akár szöveget is képes megjeleníteni az autó elején. A hátsó lámpák szintén LED-esek.

Az akkumulátor egy 31 kWh kapacitású Li-Ion egység, ami nem egészen 4 óra alatt teljesen feltölthető a 9 kW-os fedélzeti töltő segítségével. A hatótávolság 200 kilométer, de ez erős gyári becslés: mivel ugyanis az autó egyetlen példányban készült, nem vetették alá a szabványos mérési eljárásoknak.

Az utastérben eltűntek a klasszikus kerek műszerek, helyükre a 12 colos műszeregység-kijelzőből és a 10 colos központi monitorból álló digitális egységet szerelték. Az audiorendszer is új, méghozzá a Marshalltól. Az eredetieknél kényelmesebb sportülések középvonalát sárga sáv jelzi, ahogy a kormány középállását is. A beltéri felületek matt szürkék, a tetőkárpit Alcantara.

A sárga fényezés és a fekete motorházfedél klasszikus Manta-részletek, elmaradt viszont a kerékívek krómozott szemöldöke. A keréktárcsák 17 colosak, elöl 195/40 R17, hátul 205/40 R17 méretű abroncsokat szereltek rájuk.

A rossz hír, hogy az Opel Manta GSe ElektroMOD egyetlen példányban készült csupán, és nem is fognak belőle többet gyártani. A jó viszont, hogy az Opel „első elektromos átalakításaként” emlegeti a Mantát, így nem kizárt, hogy a jövőben további hasonló projektekre is sor kerülhet.