Hosszú fénybajszú, nagy hűtőmaszkos orrán elsőként viseli a Peugeot megújult, oroszlánfejes logóját a frissen bemutatott 308-as. Ez már a harmadik alsó-középkategóriás Peugeot, amelyet így hívnak – nem csoda, hiszen az évek során kifogyott a lehetőségekből a Peugeot; a 309-est már rég elhasználták, a számsor elejére meg csak nem ugorhatnak vissza.

Az újonc nem akarja feltalálni a spanyolviaszt: külső formajegyei – különösen a hátsó kerékdob körüli gyűrődés – erősen emlékeztetnek az elődmodellre.

Minden esetben alapfelszerelés a LED-es fényszóró, amely akár adaptív mátrix LED-es kivitelben is kérhető – ez a technológia képes kitakarni a környezet bizonyos területeit, így anélkül biztosít jó látási viszonyokat, hogy elvakítaná a szemből érkezőket.

Az i-Cockpit kezelőfelület evolúciója 10 colos műszeregységet kapott, amely a csúcskiviteleken háromdimenziós megjelenítést alkalmaz. Ennél is érdekesebb azonban a szintén 10 colos központi érintőképernyő, amelynél testre szabható gyorselérési gombok segítik az egyéni igényekhez alkalmazkodó, egyszerű használatot. Áthelyezték a légbeömlők nyílásokat is.

A különböző üzemmódok, illetve a sebességváltó irányváltó kapcsolói a padlókonzolon kaptak helyet: nincs váltókar, helyette tágas tárolóüreget és vezeték nélküli telefontöltő tálcát kapunk. Tárolásban egyébként is erős a 308-as, az utastér különböző pontjain számos kisebb-nagyobb rekesz és zseb várja a személyes tárgyakat.

A kormánykerék látszólag nem változott, karimájába azonban érzékelőket építettek be, így észleli, hogy a vezető fogja-e a kormányt. Ez azért fontos, mert az autó képes félig önműködően közlekedni: magától vált például sávot, és kanyar előtt lelassít – és persze hozza a 2021-ben elengedhetetlen összes vezetőtámogató funkciót.

Az új padlólemezre épülő Peugeot 308 karosszériahossza 11, tengelytávja 55 milliméterrel nőtt, ugyanakkor a magassága 20 mm-rel csökkent, ami dinamikusabb, elegánsabb kiállást kölcsönöz a modellnek. A közegellenállási együttható 0,28.

A csomagtartó 412 literes, plusz 28 liter a padló alatt. Az üléseket lehajtva 1323 literrel gazdálkodhatunk. A helykínálat az utastérben is nőtt, főleg hátul, de nem csak ezért kényelmesebb az autó, hanem a speciális kialakítású komfortülések miatt is. Telefontöltőket, pohártartókat és légbeömlőt is találunk hátul.

A klímaberendezés ugyan nem háromzónás, viszont kap légminőség-érzékelőt, és automatikusan belső keringetésre vált, ha indokolt; a csúcskiviteleken automatikus szűrőrendszer tisztítja a beömlő levegőt.

A mérnökök sokat dolgoztak a zajcsillapításon, részben azért, hogy legyen értelme megrendelni a tízhangszórós Focal prémium audiorendszert.

A végére hagytuk a lényeget: a szokásos belső égésű hajtásláncok mellett kétféle plug-in hibrid egységgel is elérhető lesz a 308-as. Mindkettő egy darab 81 kW-os (109 LE) villanymotort alkalmaz, amelyet egy 12,4 kWh kapacitású akkumulátor táplál; a különbség a benzinmotorban van: ez lehet 150 vagy 180 lóerős, ennek megfelelően a rendszerteljesítmény 180 vagy 225 lóerő. Az elektromos hatótávolság 59, illetve 58 kilométer, a CO2-kibocsátás 25-26 g/km körül alakul. Az akku 3,7 vagy 7,4 kW-tal tölthető; utóbbival 1 óra 55 perc a teljes töltés ideje.

Akinek nem kell plug-in hibrid, választhatja az 1,2 literes benzinmotort vagy a 1,5 literes dízelmotort: mindkettő 130 lóerős, és mindkettőhöz alapáron jár a nyolcfokozatú automata váltó.

