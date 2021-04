A közúti ellenőrzéseken kiszűrt, súlyos közlekedésbiztonsági kockázatot hordozó járműszerelvények üzemeltetőinek eddig összesen 15,5 millió forintjukba kerültek a jogsértések – közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) pénteken.

A közleményben emlékeztettek: a közlekedési hatóság a megerősített jogszabályi felhatalmazással élve január vége óta léphet fel hatékonyabban a balesetveszélyes “horrorkaravánokkal” szemben, amelyek a minisztérium szerint kizárólag külföldi járművek által vontatott szerelvények. Vezetőik jellemzően Nyugat-Európában felvásárolt, gyakran üzemképtelen használt autókat juttatnak el a keleti célországokba úgy, hogy egyszerre több gépkocsit szállítanak rakományukat hevenyészetten rögzítve, egymás mögé kapcsolt pótkocsikon. A lelkiismeretlen ügyeskedők Magyarországon is súlyosan veszélyeztetik a közlekedés biztonságát – olvasható a közleményben.

A január 31-én hatályba lépett előírás új jármű-kategóriákra terjesztette ki a szabálytalan vontatást végző, műszakilag nem megfelelő, túlsúlyos és túlméretes járműszerelvények ellenőrzésének és szigorúbb szankcionálásának lehetőségét. Így már a személygépkocsikból vagy kisteherautókból álló “horrorkaravánokra” is kiszabható az akár 500 ezer forintos közigazgatási bírság. E mellett februártól a rendőrség és a közlekedési hatóság visszatarthatja a járműveket, rendszámukat és forgalmi engedélyüket elveheti. A továbbhaladás kötelező feltétele a bírság megfizetésén túl a közlekedésbiztonságot veszélyeztető állapot megszüntetése.

A szabálymódosítás bevezetése óta, szűk három hónap alatt így összesen 38 járműszerelvényt szűrtek ki, tartóztattak fel. Tavaly egész évben 108 esetben állapítottak meg hasonló jogsértést, az új rendelkezések tehát a gyakorlatban is bővítik a hatóság mozgásterét. Arra lehet számítani, hogy a tetemes bírságok visszatartó erejének köszönhetően egyre kevesebbszer találkozunk majd a járművezetői felelőtlenség szélsőséges példáival a hazai utakon.

A tárca kitért arra is, hogy a közelmúltban lezajlott közúti ellenőrzéseken a szakemberek a többi között egy olyan kamiont is jogsértésen értek, amelynek leponyvázott rakterét jórészt egy komplett teherautó töltötte ki. Egy másik esetben egy szakszerűtlenül meghegesztett vonórudat a hegesztés eltörése után műanyag rögzítő szalaggal próbált egyben tartani a járművezető. Egy 750 kilogramm megengedett legnagyobb össztömegű utánfutót annyira túlpakoltak, hogy a pótkocsit alig tudta megemelni az autómentő akár két tonnával is elbíró daruja.