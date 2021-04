Már a jövő év végére villamosítani kívánja összes jelentős európai típusát a Honda. Ebben a folyamatban jut szerep a HR-V hibridnek, amely gömbölyded elődjével szemben szikárabb, kupés sziluettet kapott. Ehhez 10 mm-rel megemelték az autó hasát, 20 mm-rel csökkentették a teljes magasságot, a kerekek pedig 18 colosak – alapáron. Az első túlnyúlást is csökkentették, a fényszórókat és a hűtőmaszkot pedig az előre ugró orrhoz igazították.

Az oldalfalat a lehető legegyszerűbben alakították ki, egyenes törésvonal fut végig vízszintesen, amely alatt azért meg-meghullámzik a lemez. A szélvédőoszlopot hátra húzták, a doblemezeket pedig kettős kerékívvel töltötték meg. Az első lökhárítón kialakított légbeömlő a légörvények kioltására szolgál, ahogy a küszöb hátsó pereme és a zárófény kialakítása is.

Az utastérben kialakított, speciális indirekt légbevezető rendszerről már sokszor esett szó, ám a korábbinál 10 mm-rel magasabb vezetői üléshelyzet, a sík, vízszintes műszerfal és az ajtókon mélyebben rögzített külső tükrök olyan részletek, amelyekről eddig nem beszélt a Honda.

Az új generációs ülések a korábbi rugós helyett szivacsos szerkezetűek, ami jobb megtámasztást biztosít, ezáltal kevésbé fárasztó hosszú utakon. A könnyen azonosítható kezelőszerveket a vezető látóterébe csoportosították.

A hátsó lábtér 35 mm-rel nőtt, a második sori ülések támlája 2 fokkal hátrébb dől, ami szintén javítja a helykínálatot. A felhajtható üléslap, amely immár közel húsz éve jellemzi a Honda kisautóit, változatlanul megmaradt.

A hátsó szélvédő ugyan laposabb szögben áll, de a csomagok be- és kipakolását megkönnyíti az alacsonyabb perem, a szélesebb nyílás, és persze a sík padló. A belső térben két felnőtt kerékpár is elfér, ha kiszereljük az első kereküket.

A csomagtér ajtaja motorosan, sőt, kéz nélkül nyitható, ráadásul ha végeztünk, elég eltávolodni az autótól, és önmagától lecsukódik a hátfal.

A hibrid hajtáslánc a korábbi feltételezésekkel összhangban a Jazzből ismerős. Az 1,5 literes benzinmotorhoz két villanymotor csatlakozik, a rendszerteljesítmény 131, a nyomatéki csúcs 253 Nm.

Háromféle üzemmód áll rendelkezésre, amelyek között a rendszer maga válogat: álló helyzetből elektromos üzemben indul, nagy nyomatékigény esetén hibridként halad, magas fordulatszámon pedig önmagában dolgozik a benzinmotor. További három üzemmód (normál, sportos, öko) között a vezető választhat, és van extra motorfék-hatású B állás is. A kormány mögötti füllel szabályozható a regeneratív fékrendszer teljesítménye.

A szórakoztatást egy 9 colos érintőképernyőre bízták, a műszeregység szintén digitális, de csak 7 colos.

A HR-V megkapta a Honda Sensing biztonsági rendszert, ami úgy is hatékonyabban érzékeli a környezetet, hogy a korábbi radar+kamera kombó helyett már csak egy kamera figyel előre. Van automata vészfékezés gyalogos és kerékpáros felismeréssel, új az adaptív tempomat, a holttér-felügyelet pedig 3 helyett 25 méterre figyel. Átdolgozták a keresztirányú forgalom-felügyeletet is. A Honda HR-V most először kap ereszkedés-szabályozást.

Az autó 2021 végén jelenik meg Európában.