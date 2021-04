Vádat emeltek az ellen a fiatal lány ellen, aki ittasan betörte egy busz ablakát, és azzal több száz métert közlekedett is Mátraterenyén – derül ki a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleményéből.

A fiatalkorú vádlott 2020. április 12-én délután rokonaival bográcsozott Mátraterenye településen, majd kicsivel éjfél előtt, bár nagyobb mennyiségű szeszes italt fogyasztott el, haza akart jutni a faluból a mintegy 30 kilométerre lévő otthonába. A község főutcáján meglátott egy parkoló autóbuszt, aminek ajtóüvegét egy betondarabbal betörte, bemászott a járműbe, beült a vezetőülésbe és a benne lévő indítókulccsal több próbálkozást követően elindította a buszt. Mintegy 300 méter megtétele után a busz lefulladt és megállt.

A lány a busz ablakának betörésével 80 000 forint kárt okozott, így ellene az ügyészség a jármű önkényes elvétele és az ittas járművezetés mellett rongálás miatt is vádat emelt. Az eljáró ügyészség vádiratában halmazati büntetésként felfüggesztett fogházbüntetést és járművezetéstől való eltiltást indítványozott, elítélése esetén a vádlottnak meg kell fizetnie az okozott kárt, és a több mint 100 000 forint bűnügyi költséget is, és ha a bíróság felfüggesztett szabadságvesztésre ítéli, a törvény kötelező rendelkezése értelmében pártfogó felügyelet alá is kerül.

Totál megérte, jó buli volt… (ja, nem)